Processo de transição das obras de esgotamento já está em andamento

A previsão é que sejam investidos R$ 3,8 bilhões em obras, operação e manutenção do sistema de esgoto - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de ampliar a coleta e tratamento do esgoto doméstico em 68 municípios sul-mato-grossenses, chegando até universalizar do serviço, a Sanesul e a MS Pantanal já estão trabalhando juntas no processo de transição das obras de esgotamento.

Para o diretor presidente da Sanesul Walter Carneiro Jr, a Sanesul encontrou na PPP o melhor caminho para universalizar o esgotamento sanitário em Mato Grosso do Sul.

É a construção de um ambiente para melhorar a qualidade de vida da população sul-mato-grossense, afirmou o Secretário estadual de Infraestrutura Eduardo Riedel.

Já o presidente da MS Pantanal, Celso Paschoal, ressalta o pioneirismo do Governo Reinaldo Azambuja, e a satisfação em poder contribuir para esse momento.

A previsão é que sejam investidos R$ 3,8 bilhões em obras, operação e manutenção do sistema de esgoto. O objetivo é alcançar a universalização do esgotamento em até 10 anos. MS poderá ser o primeiro Estado do País a universalizar o saneamento.