Principais vias de acesos de Campo Grande ganham novo asfalto

Rua José Nogueira Vieira - (Foto: Divulgação)

Na capital, vias importantes como a Rua Chaadi Scaff na Vila Rosa Pires, Avenida Rodolfo José Pinho, no Jardim São Bento, rua Cel. Cacildo Arantes no Chácara Cachoeira, rua Amazonas, entre a Ceará e a Paraíba, e Rua Bahia já permitem um melhor fluxo no trânsito com o novo asfalto. As obras em mobilidade da região central da cidade, ainda contemplam a Rua Pernambuco, da Rua Ceará até a Bahia, e da 13 de Maio até a Padre João Crippa.

Novas Frentes

Rua Amazonas

No Anhanduizinho, as obras de melhorias estão programadas para a Avenida Raquel de Queiroz no Aero Rancho, na Avenida Filinto Muller, Rua Francisco dos Anjos e Rua Candelária no Bairro Pioneira, e Rua dos Jasmins no Jardim Jóquei Clube.

O Bandeira está com as principais vias sendo recapeadas. Na região do Tiradentes, a José Nogueira Vieira, já totalmente recapeada, a rua Marquês de Pombal, Rua Marquês de Lavradio, e parte da Avenida Três Barras receberam melhorias de infraestrutura a partir dessa parceria. A Avenida Ministro João Arinos e a Rua Cayova também passam por recapeamento.

No Lagoa, a Avenida Marinha, principal via de acesso ao Coophavila II, está sendo recapeada, oferecendo melhoria na mobilidade urbana da região. A rua Clineu da Costa Moraes, que liga a rotatória da Marechal Deodoro com a Manoel da Costa Lima no Jardim Leblon, e a Rua Manoel Joaquim de Moraes que liga os bairros Vila Jussara, Coophama e Tijuca estão inseridas no projeto de recapeamentos.

A rua Amazonas, da Ceará até a Rua Salinas que integra a região do Prosa também consta no projeto. Vias da região Imbirussu, também devem receber melhorias de mobilidade.