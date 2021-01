Primeiro sábado de 2021 promete pancadas de chuva isoladas e fortes temperaturas

Tempo Firme - (Foto: Geliel Oliveira/A Crítica)

Apesar do céu ter amanhecido limpo, o primeiro sábado do ano chega com previsão de pancadas de chuva isoladas em Campo Grande. As temperaturas são fiéis ao período do ano, na capital a máxima chega aos 32ºc, já a mínima aos 20ºc.

Durante a tarde o Instituto de Nacional de Meteorologia (INMET), prevê uma maior possibilidade de chuvas. Já a noite o campo grandense poderá observar a lua tranquilamente, vez que a previsão é de poucas nuvens no céu.

No domingo, as temperaturas devem chegar a 33ºc, com tempo nublado durante a manhã, que se intensifica para o período da tarde. Durante toda a semana Campo Grande pode esperar ventos fracos e com leves rajadas. Não existe alerta previsto para os municípios de MS.