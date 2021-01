Em cima do horário, Joaquim Lucas foi o primeiro bebê nascido em Campo Grande no ano de 2021 - (Foto: Divulgação/Maternidade Cândido Marian)

Em cima do horário, Joaquim Lucas foi o primeiro bebê nascido em Campo Grande no ano de 2021. Ele nasceu no primeiro minuto depois da estouração de fogos, exatamente às 00h da sexta-feira (1º) na Maternidade Cândido Mariano.

O bebê que nasceu com pouco mais de 3kg, medindo 48 cm de parto cesariana é o segundo filho de Elen Rodrigues e Fernando Bonfada moram em Sidrolândia, a 65 kg de Campo Grande.