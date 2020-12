Primeira quinzena de dezembro em MS será de muita chuva

Os primeiros 15 dias de dezembro em Mato Grosso do Sul, prometem ser de muita chuva - (Foto: Geone Bernardo)

Os primeiros 15 dias de dezembro em Mato Grosso do Sul, prometem ser de muita chuva. A estimativa é que na quinta-feira (3), as as áreas de instabilidades ganham mais força no Estado, trazendo chuvas em todas as regiões com possibilidade de tempo adverso como chuvas intensas, ventos fortes raios e granizo, conforme as informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em MS divulgadas hoje (1º).

Os maiores acumulados se concentraram na parte sul e leste com acumulado de até 80 milímetros. Nas outras áreas é esperado até 40 milímetros acumulados.

A partir do dia 9 até o dia 17, as chuvas continuarão a ocorrer em MS, de forma generalizada e com acumulado entre 100 a 125 milímetros estimados em todo o Estado até o final do período. Dezembro é um dos meses mais chuvosos no Estado.

Para amanhã (2), a previsão é céu parcialmente nublado a nublado no Estado com possibilidade para pancadas de chuva isoladas em todas as regiões, especialmente entre a tarde e a noite. Umidade relativa do ar com variação estimada entre 45% a 90% no MS ao longo do dia, com vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas de vento na parte centro-sul do Estado. As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 22 °C a 37 °C e na Capital, com variação estimada em 22 °C a 33 °C.