Primeira parcela do IPTU vence na quarta-feira com 10% para pagamento à vista

Primeira parcela do IPTU 2021 vence na quarta-feira, 10 de fevereiro 2021, com 10% para o pagamento à vista. Para o contribuinte que optar para o parcelamento terá desconto de 5% na primeira parcela.

Será concedido desconto no pagamento do IPTU e Taxa do exercício de 2021, aos contribuintes que não tenham para com a Fazenda Pública Municipal débitos de qualquer natureza, inscritos em Dívida Ativa e que o pagamento seja efetuado até as datas dos seus respectivos vencimentos:

É concedido 5% de desconto para pagamento parcelado em até 10 (dez) vezes. O desconto será concedido por parcela, desde que quitada até a data de seu vencimento.

Cronograma para o pagamento parcelado:

2ª parcela10 de março de 2021

3ª parcela10 de abril de 2021

4ª parcela10 de maio de 2021

5ª parcela10 de junho de 2021

6ª parcela10 de julho de 2021

7ª parcela10 de agosto de 2021

8ª parcela10 de setembro de 2021

9ª parcela10 de outubro de 2021

10ª parcela10 de novembro de 2021

Quando o vencimento de qualquer parcela do IPTU e Taxa do exercício de 2021, coincidir com os dias de feriados, finais de semana ou não úteis, o pagamento ficará prorrogado para o primeiro dia útil subsequente.

Cronograma de pagamento em conformidade em valores:

Lançamento do Tributo parcelado Valor do Tributo Parcela única até R$ 50,00

Duas parcelas Acima de R$ 50,00 até R$ 100,00

Três parcelas Acima de R$ 100,00 até R$ 150,00

Quatro parcelas Acima de R$ 150,00 até R$ 200,00

Cinco parcelas Acima de R$ 200,00 até R$ 250,00

Seis parcelas Acima de R$ 250,00 até R$ 300,00

Sete parcelas Acima de R$ 300,00 até R$ 350,00

Oito parcelas Acima de R$ 350,00 até R$ 450,00

Nove parcelas Acima de R$ 450,00 até R$ 500,00

Dez parcelas acima R$ 500.