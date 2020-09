Primeira live do Detran-MS na Semana Nacional do Trânsito fala sobre estresse e tem alcance de mais de 9 mil pessoas

Diretora de Educação para o Trânsito do Departamento, Elijane Coelho, ao lado do Me. em Psicologia do Trânsito, Renan da Cunha Soares Junior - ( Foto: Governo Do Estado )

“Andar devagar na faixa rápida. Não respeitar o sinal de Pare. Falta de gentileza e cortesia no trânsito. Não sinalizar a intenção de fazer determinada manobra. Costurar o trânsito”. Todas essas ações foram elencadas durante a live sobre “Como reduzir o estresse no trânsito”, transmitida no fim da manhã desta terça-feira (8) durante live produzida pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) em comemoração ao mês da Semana Nacional do Trânsito. A primeira live teve alcance de pelo menos nove mil pessoas no Facebook.

Na ocasião, a diretora de Educação para o Trânsito do Departamento, Elijane Coelho, conduziu um bate papo com o mestre em Psicologia do Trânsito, Renan da Cunha Soares Junior, que falou sobre diversos aspectos da falta de controle ao volante quando o assunto é a instabilidade emocional e suas causas, sejam elas temporárias ou duradouras.

Na ocasião, Renan lembrou as fases do estresse que vão desde o estado de alerta, passando pela resistência e finalizando na exaustão, que é o pico e que pode causar sérios riscos para quem está dirigindo ou para as outras pessoas que fazem parte do trânsito.

De acordo com a diretora Elijane, o tema das ações deste ano é Perceba o Risco, Proteja a Vida. “Quando a pessoa está nervosa, tem mais dificuldade em perceber reações de risco e reagir de maneira segura e normalmente, o que nos deixa nervosos é a reação do outro”, lembrou Elijane.

Durante quase uma hora de live transmitida pelo Facebook do Detran-MS e do Governo do Estado, foram esclarecidos os questionamentos dos internautas e partilhado dicas e experiências para um convívio mais harmônico no ambiente compartilhado que é o trânsito.

Essa foi a primeira de quatro lives que serão apresentadas durante o mês de setembro, em substituição às atividades de educação realizadas todos os anos.

Normalmente, a Semana Nacional de Trânsito, prevista pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro), é comemorada entre os dias 18 e 25 de setembro, quando todos os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito são convocados a participar de ações que mobilizem a sociedade. Elijane ressalta que, apesar das dificuldades do período em se fazer atividades em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o trânsito é um assunto que não pode ficar para depois. “Temos de estar sempre discutindo alternativas, analisando, encontrando maneiras de fazer com que os condutores estejam atentos àquilo que pode causar riscos no trânsito, seja o estresse de quem trabalha e se utiliza das vias urbanas com mais frequência ou mesmo dos pedestres, que também fazem parte desta mobilidade”, destacou Elijane.

Programação

As entrevistas serão realizadas todas as terças-feiras de setembro, às 11h30. Na próxima, o assunto abordado será “É seguro andar de moto”. Para falar deste tema o Detran-MS convidou o instrutor de motos da Honda, Uriá de Mello Soares.

Na ocasião serão discutidos os riscos de acidentes e letalidade relacionados a motocicleta, evidenciando o comportamento seguro de motoristas e motociclistas.