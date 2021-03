Primeira dezena de março é esperado acumulado de 100 milímetros de chuva em MS

Tempo fechado em Campo Grande - (Foto: Ivanildo Gonçalves)

A trégua dada pela chuva nas últimas semanas em Mato Grosso do Sul já tem data para acabar. Segundo os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o esperado de chuva para o Estado durante o mês de março varia entre 125 a 200 milímetros com os maiores acumulados se concentrando nos setores norte e nordeste do Estado, normalmente. A primeira dezena de março promete ser chuvosa a partir do dia 4, assim são esperados acumulados de até 100 milímetros em grande parte do território sul-mato-grossense.

Diferente do mesmo período do ano passado, março 2021 promete ser chuvoso em grande parte do Estado com acumulados expressivos e acima da média como mostram os mapas de anomalias de precipitação, especialmente na parte centro-norte do Estado.

Na configuração dos dois modelos mencionados, a precipitação total prevista varia entre 300 a 400 milímetros nesta área, logo se espera mais dias de chuva com formação de instabilidades ao longo do mês.

Em particular, o Inmet estima picos acima de 400 milímetros acumulados na região. De qualquer forma, recomenda-se atenção com chuvas intensas, alagamentos e enxurradas temporárias, elevação no nível dos rios e grande atividade elétrica que favorece a queda de raios durante o mês de março. Na parte sul do Estado é esperado chuva abaixo da média onde é estimado pelo Inmet a precipitação total em torno de 80 milímetros.

Em todas as regiões de MS houve anomalia de precipitação negativa (chuva abaixo da média), com grande amplitude térmica no Estado com mínima de 12,7°C a 39,1 °C e a umidade relativa do ar chegou a 14%.

Os valores mais críticos de armazenamento de água no solo ocorreram somente sobre o centro-sul. Neste mês, vários estados brasileiros registraram recordes de queimadas como o MT, MS, RS e RO e uma das atribuições a essa condição foi a ausência de chuvas no mês em questão.

Temperatura - Segundo dados de climatologia do Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas no mês de março em Mato Grosso do Sul variam entre 18 °C a 35 °C, sendo a região pantaneira a mais quente.

As elevadas temperaturas com picos de 37°C e alta umidade favorecem a formação das instabilidades e ocorrência de chuva, como mostrou na análise de precipitação. Exceto a região do bolsão em que as temperaturas poderão apresentar valores dentro da normalidade esperada para o mês.