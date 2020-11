Previsão para esta quinta-feira é de sol forte, calorão e baixa umidade do ar

Uma massa de ar quente e seco predomina sobre o Centro-Oeste do Brasil nos próximos dias inibindo a formação de grandes instabilidades sobre a região. Devido a essas condições Mato Grosso do Sul enfrenta dias de bastante calor e umidade do ar sob alerta.

Quando a umidade do ar atinge índices abaixo de 40% são necessários cuidados diversos, entre eles ingerir bastante líquido, umidificar ambientes, evitar desgaste físico e exposição ao sol nos momentos mais quentes do dia, e redobrar atenção com idosos e crianças.

De acordo com o Climatempo até chove em algumas áreas, mas de forma isolada e rápida, com baixos volumes. Não há previsão de chuva significativa.

Para esta quinta-feira (26) a estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima é de céu claro a parcialmente nublado sem expectativa de chuva no Estado.

Os valores da umidade relativa do ar poderão variar entre 80% a 35% ao longo do dia. O vento fraco em todas as regiões deve aumentar a sensação de calor.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem registrar mínima de 23°C e máxima de 41°C, especialmente na região pantaneira. Na Capital a variação está estimada em 25°C a 34°C.

Mireli Obando, Subcom

Foto: Monica Alves