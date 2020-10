Presidente e Vice-Presidente do TJMS são homenageados no CMO

os desembargadores Paschoal Carmello Leandro e Carlos Eduardo Contar, presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça de MS - (Foto: Divulgação)

Na manhã desta quinta-feira (15), os desembargadores Paschoal Carmello Leandro e Carlos Eduardo Contar, presidente e vice-presidente do Tribunal de Justiça de MS, respectivamente, foram homenageados no Comando Militar do Oeste (CMO).

Os magistrados receberam a Medalha Exército Brasileiro, destinada a distinguir cidadãos e instituições que tenham praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exército Brasileiro.



De acordo com o General de Brigada Cristiano Pinto Sampaio, Chefe do Estado-maior do Comando Militar do Oeste, a entrega de tal distinção faz parte das comemorações dos 35 anos de criação do Comando Militar do Oeste.