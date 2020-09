Presidente do TST testa positivo para covi-19

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, testou hoje (16) positivo para a covid-19. De acordo com o tribunal, a presidente apresenta sintomas leves da doença e tem bom estado de saúde. Ela está internada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília.

Maria Cristina Peduzzi é mais uma autoridade diagnosticada com covid-19 e que esteve na posse do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Lux, realizada presencialmente na quinta-feira (10). A cerimônia foi limitada a 48 pessoas dentro do plenário da Corte para seguir regras de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus. Outros cuidados também foram tomados, como uso de máscaras e álcool em gel pelos participantes.

Além de Fux, que teve diagnóstico da doença, mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que também esteve na posse, teve resultado positivo no teste para covid-19. De acordo com a assessoria da presidência da Casa, Maia manifestou sintomas brandos da doença e está isolado na residência oficial.

Os ministros Luís Felipe Salomão e Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), também receberam diagnóstico positivo para a covid-19 após comparecem à posse.