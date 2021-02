Presidente do Tribunal de Justiça faz visita institucional ao MPT

O desembargador Carlos Eduardo Contar, esteve no Ministério Público do Trabalho (MPT), onde foi recebido pela Procuradora-Chefe, Cândice Gabriela Arosio - (Foto: Divulgação)

Como parte da série de visitas que fará a diferentes instituições e entidades públicas e privadas, objetivando valorizar as cooperações estabelecidas com a justiça, na tarde desta quarta-feira (24), o presidente do Tribunal de Justiça de MS, desembargador Carlos Eduardo Contar, esteve no Ministério Público do Trabalho (MPT), onde foi recebido pela Procuradora-Chefe, Cândice Gabriela Arosio.



A exemplo da visita à Fiems, o propósito do magistrado ao ir até o MPT foi o de estreitar laços e buscar parcerias no desenvolvimento de ações que contribuam, de qualquer maneira, com os serviços judiciários.



"O MPT já tem convênio estabelecido com o Tribunal de Justiça para aproveitamento de menores aprendizes no Judiciário estadual, em uma ação importantíssima conduzida pela Coordenadoria da Infância e da Juventude, além de auxiliar no projeto Revitalizando a Educação com Liberdade, que visa a recuperação de internos do regime semiaberto. Visita muito proveitosa", disse Contar.