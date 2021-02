Presidente do TJMS recebe visita institucional da senadora Soraya Thronicke

A senadora Soraya Thronicke e o desembargador Carlos Eduardo Contar - (Foto: Divulgação)

Na manhã desta segunda-feira (22), o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Carlos Eduardo Contar, recebeu, no Gabinete da Presidência do TJMS, a visita institucional de cortesia da senadora do estado de Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke.

No encontro, a senadora entregou ao presidente do TJ o projeto do Fórum de Integração MS Certo, que vai debater as demandas prioritárias e políticas públicas em todo o Mato Grosso do Sul.

Também participaram da reunião os juízes auxiliares da Presidência, Fernando Paes de Campos e Eduardo Siravegna.