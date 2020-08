Prêmio de R$ 100 mil do Nota MS vai para ganhador da Capital

O sorteio do Nota MS Premiada realizado neste sábado (29) contemplou 365 ganhadores - (Foto: SECOM GOV MS)

O sorteio do Nota MS Premiada realizado neste sábado (29) contemplou 365 ganhadores. O prêmio principal teve um único acertador de Campo Grande que vai levar R$ 100 mil.

Os demais 364 ganhadores da quina vão dividir o prêmio de R$ 200 mil - R$ 549,45 para cada um. O sorteio é referente às compras de consumidores que incluíram o CPF na nota fiscal no mês de julho. O sorteio aconteceu por meio do concurso da Mega-Sena, realizado pela Caixa Econômica Federal.

A relação dos ganhadores do mês agosto já está disponível no site www.notamspremiada.ms.gov.br. Para conferir se você é um dos contemplados acesse o site notamspremiada.ms.gov.br e digite o CPF. “É importante ressaltar que o ganhador deve informar os dados bancários e conferir se todas as informações estão corretas. Para os acertadores que efetuarem o cadastro e a validação das informações forem feitas até o dia 15 do mês subsequente ao sorteio, o pagamento é efetuado até o dia 20. Se o cadastramento e a validação forem do dia 16 em diante, o prêmio será pago até o dia 05 do próximo mês”, disse o chefe da Unidade de Educação Fiscal da Sefaz/MS, Amarildo Cruz.

As dezenas sorteadas foram: 09,15,20,33,41,43. Mais informações acesse o site Nota MS Premiada ou ligue e envie mensagens para o telefone 3389-7801.