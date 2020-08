Com objetivo de premiar as práticas e ideias inovadoras que trazem modernidade à gestão, o Governo de Mato Grosso do Sul lançou o "XV Prêmio de Inovação Pública". Nesta edição, o prêmio tem como foco o desenvolvimento de soluções para o serviço público em tempos de pandemia. São duas modalidades e R$ 24 mil em prêmios.