Prêmio de Inovação na Gestão Pública segue com inscrições abertas

Pelo 15° ano, o Governo do Estado juntamente com a Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov) realiza o Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública com o intuito de despertar nos servidores estaduais ideias para melhorar a Administração Pública através da modernização.

O prêmio já contemplou, ao longo de sua existência, mais de 80 trabalhos inscritos por servidores entre as duas categorias: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis.

Conforme Wilton Paulino Junior, diretor-presidente da Escolagov, o tema deste anofoi adaptado com base no atual cenário do Estado, que se encontra em meio à proliferação de Covid-19. “Decidimos propor essa temática para que o servidor público possa dar sua contribuição para a modernização e o aperfeiçoamento das ações do governo em tempos de pandemia”, disse.

Wilton ressalta que, independente do trabalho e da categoria em que for inscrito, o projeto ainda deve contribuir nos eixos estratégicos do Governo Estadual, facilitando a integração das ações entre as diversas áreas da governança.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 02 de setembro, às 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul), no site da Escolagov. A etapa só é concluída quando o participante preenche o formulário e disponibiliza o trabalho acompanhado dos documentos solicitados.

Temática

Os temas apresentados sempre propõem ações que geram resultados positivos para o serviço público e para a sociedade. Nos últimos anos, a temática variou desde o cultivo de hortas hidropônicas em penitenciária até o ‘Hackathon’ de inovação de dados do Governo de Mato Grosso do Sul.

Já a premiação é feita depois do julgamento dos trabalhos inscritos, sendo dividida entre seis projetos, totalizando o montante de R$ 24 mil. Os projetos que ficarem em primeiro lugar receberão R$ 6 mil, os segundos colocados R$ 4 mil e os classificados em terceiro lugar R$ 2 mil, cada.