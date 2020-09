Premiação nacional de comunicação elege profissional de MS em 1º lugar no centro-oeste

Bianca Nigres, gestora de Comunicação da Energisa no Estado - (Foto: Divulgação)

Mato grosso do Sul ficou com o troféu Onça Pintada do prêmio Top Mega Brasil na categoria Executiva de Comunicação do Centro-Oeste. Bianca Nigres, gestora de Comunicação da Energisa no Estado, foi a vencedora. O prêmio tem mais valor pelo fato de ser resultado do próprio mercado, que indica e elege executivos que se destacam pelos resultados alcançados, pela criatividade e eficácia contidas em seus projetos, pelas posturas éticas e construtivas que estabelecem em seus relacionamentos com o mercado, nas mais variadas instâncias. A escolha foi feita em duas etapas de votação espontânea e revelada hoje, durante premiação on-line.

Pela primeira vez a Mega Brasil realizou a cerimônia de entrega do TOP Mega Brasil via internet. A reinvenção deve-se a pandemia já que tradicionalmente os profissionais executivos de comunicação e também agências de comunicação corporativa encontram-se em evento em São Paulo. Ao todo, 13 executivos do Centro-Oeste concorreram a premiação, em todo o Brasil 400 nomes concorreram por suas regiões.

Bianca Nigres está à frente do cargo no Grupo Energisa há 6 anos e há 20 atua em comunicação no setor privado, passando pelos setores da construção, telefonia, plano de saúde e grandes marcas do setor automotivo. “Estou muito orgulhosa da premiação uma conquista aqui para o Mato Grosso do Sul, mesmo atuando em projetos nacionais no grupo centenário como a Energisa, divido o prêmio com a família e todos os profissionais que atuam comigo”, comentou em participação ao vivo durante o prêmio parabenizando a Mega Brasil pela iniciativa.