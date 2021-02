Prefeituras de Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Deodápolis realizam contração de estagiários

A parceria está sendo feita com o IEL - (Foto: Divulgação)

Começou ontem (22) em Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia e Deodápolis as entrevistas pra recrutar estagiários para atuarem nas prefeituras da cidade. Ao todo, serão preenchidas 81 vagas, das quais 39 serão para a Prefeitura de Ribas do Rio Pardo, 30 para a Prefeitura de Sidrolândia e 12 para a Prefeitura de Deodápolis.

As entrevistas vão acontecer até quarta-feira (24) e estão sendo ouvidos os candidatos que se inscreveram para as vagas de estágio nos três municípios. “As entrevistas estão sendo feitas por chamada telefônica e cada uma delas dura cerca de 15 minutos. Nesse tempo, o candidato responde perguntas sobre habilidades profissionais, experiências, pontos positivos e negativos e área de atuação”, destaca a coordenadora da área de desenvolvimento de carreira do IEL, Rosângela Ramos.

A analista técnica de desenvolvimento de carreira do IEL, Helen Galvão, é a responsável pelo processo de recrutamento e, de acordo com ela, nesse início de semana serão feitas mais de 200 entrevistas com os candidatos desses três municípios. “O principal objetivo do estágio é que esse candidato aprenda aquela função e exerça ela com responsabilidade e comprometimento”, garantiu.

O nome com a lista dos contratados serão divulgados até sexta-feira (26). Prefeituras de outras cidades de Mato Grosso do Sul que desejarem recrutar estagiários pelo IEL podem entrar em contato com o Instituto pelo telefone (67) 3044-2113. Outras informações sobre estágios podem ser obtidas pelo site www.ms.iel.org.br.