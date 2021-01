Saiba quais os próximos espaços culturais de Campo Grande que serão revitalizados ainda em 2021

Horto Florestal será revitalizado - (Foto: Raoni Ramires)

Novas obras e licitações para reestruturação de espaços culturais serão lançadas nos próximos dias em Campo Grande, com o intuito de conservação do patrimônio e proteção da história regional, e impulsionar a cadeia produtiva do Turismo em 2021.

O Teatro do Paço Municipal receberá intervenções. A previsão é entregá-lo reformado ainda em 2021, atendendo anseio da população, em especial a classe artística, reinaugurando um dos principais espaços culturais da cidade. A Sectur também finaliza o processo de licitação de reforma da Praça dos Imigrantes, Museu José Antônio Pereira, Horto Florestal e Biblioteca Municipal.

Para o Turismo, a previsão é de que ocorra um impulsionamento da cadeia produtiva, por meio de campanhas veiculadas nacionalmente, além da criação de um site completo para que todos possam conhecer Campo Grande e toda sua potencialidade ainda no primeiro trimestre de 2021.

Um edital de impulsionamento do Turismo de Eventos será lançado com cerca de meio milhão de reais disponibilizados ao setor. Campo Grande também receberá um novo ônibus de turismo City Tour.

O ano de 2020 foi atípico por conta da pandemia e as atividades tiveram que passar por uma reestruturação completa, a fim de respeitar as normas de saúde pública previstas em decretos municipais.

Os eventos ocorreram em sua grande maioria no formato on-line, como foi o caso das Lives Gastronômicas, Simpósio do Patrimônio, Semana dos Museus, Feira Online de Artesanato, Semana Nacional do Arquivo, Live Mundial do Rock, Estação Primavera, Contação de Histórias da Biblioteca Municipal e até mesmo do 18º Arraial de Santo Antônio e da 3ª Mostra de Turismo.

O Autocine Campo Grande, reativado especialmente para trazer oportunidade de lazer aos campo-grandenses no momento de pandemia, também merece destaque especial no ano de 2020. O Autocine contou com mais 50 filmes exibidos e foi inspiração para que outros eventos ocorressem em formato semelhante.

Respeitando os protocolos da Prefeitura, a Sectur pôde promover eventos presenciais apenas no último trimestre de 2020, o que, para muitos, foi um respiro. A classe dos artesãos, por exemplo, se beneficiou por poder retomar suas vendas na Feira de Artesanato Natalina no Armazém Cultural.

Os eventos na Feira Central, como o Music Food e Quarta Cultural, assim como o Natal da Esperança 2020, que movimenta cultura em diversos pontos da cidade, foram a oportunidade de fomentar a cadeia cultural por meio de cerca de 60 contratações e parcerias neste fim de ano.

Editais municipais, como o Fundo Municipal de Incentivos Culturais (Fmic) e Programa Municipal de Fomento ao Teatro (Fomteatro), foram honrados e pagos a todos os contemplados. Com a Lei Aldir Blanc, a Prefeitura repassou quase 4 milhões de reais em 2020 aos artistas e produtores culturais, por meio do Edital Morena Cultura e Cidadania e Subsídio a Espaços Culturais.