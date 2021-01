Prefeitura vai recapear trecho da Zahran entre rotatória da Joaquim Murtinho e Bom Pastor

Saldo de financiamento contratado no ano passado (o Finisa), que garantiu a execução de 29,1 km km de recapeamento em toda a cidade, vai permitir à Prefeitura de Campo Grande a execução de mais 2,6 km de asfalto novo, desta vez na Avenida Eduardo Elias Zahran, entre a rotatória da Rua Joaquim Murtinho e o cruzamento com a Avenida Bom Pastor. A obra terá início do mês de março.

O asfalto atual tem mais de 20 anos e, segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, está bastante comprometido. Há muitas fissuras por onde a enxurrada se infiltra, resultando em muitos buracos, que proliferam com o peso de um tráfego diário de 50 mil veículos. O recapeamento vai gerar economia com a manutenção da via, além de melhorar as condições de tráfego.

Além da Avenida Zahran, também será recapeada com saldo de recursos do Finisa, a Rua Professor Xandinho, transversal à Zahran, entre as ruas Everest e a Marquês de Lavradio, uma extensão de 500 metros. Já estão programadas intervenções, com outras linhas de custeio, nesta mesma região, da Rua Estrela do Sul ( prolongamento da Avenida Rodolfo José Pinho), Nicomedes Vieira Rezende e da Bom Pastor, que passará por revitalização.

No passado foram recapeadas ali perto, nos bairros Vendas e São Lourenço, as ruas Caiova, Chadid Scaff e Avenida Rodolfo José Pinho, principais eixos viários de ligação com o centro da cidade.

O que vem por aí

A Prefeitura vai executar, dentro do Programa Reviva Mais Campo Grande, 128 km de recapeamento, com recursos do Orçamento Geral da União (44,35 km), Banco Interamericano de Desenvolvimento (26,5 km), Mobilidade Urbana e PAC Pavimentação (32 km).

Estão em fase de análise as propostas das duas empresas que participam da concorrência para o recapeamento, construção de novas calçadas e sinalização de trânsito, de 19,4 km de vias transversais à Rua 14 de Julho, no quadrilátero formado pelas ruas Fernando Correa da Costa, Pedro Celestino, Maracaju e Avenida Calógeras, além da Rua José Antônio (entre Amazonas e Rodolfo Jose Pinho), 13 de Maio – entre a Avenida Fernando Correa da Costa e a Júlio Nimer.

Nesta quarta-feira, dia 27, serão abertas as propostas da concorrência para a revitalização (com recapeamento) dos 7,1 km de extensão da Rua Rui Barbosa, que terá corredor do transporte coletivo a partir da esquina com a Avenida Fernando Correa da Costa.

No próximo dia 3 de fevereiro acontece a licitação de mais 9,3 km de recapeamento, abrangendo mais um trecho da Avenida Três Barras, da Ministro Arinos, ruas no Conjunto Maria Aparecida Pedrossian, além da Barra Mansa (no Guanandi), Fátima do Sul e Península (na Coophavila 2) e Bonsucesso (no Marcos Roberto/Jóquei Club). Já estão com contratos assinados e em março devem começar os serviços na Avenida Marechal Deodoro, além de 34,9 km de revitalização de várias ruas e avenidas em 15 bairros.