Prefeitura vai lançar nova plataforma de cursos profissionalizantes para jovens

A Prefeitura de Campo Grande vai lançar neste ano uma nova plataforma de qualificação dos jovens: o @JUV. A nova plataforma oferecerá cursos à distância, garantindo flexibilidade de horário aos jovens.

Os cursos serão divididos em cinco módulos, totalizando 30 horas de aulas on-line nas seguintes áreas: Vendas, Empreendedorismo, Gestão Financeira, Mídias Sociais, Auxiliar Administrativo, Libras e Informática Básica

A nova plataforma terá capacidade para atender até 2.500 jovens simultaneamente. Eles poderão fazer o curso por meio de um celular, tablet ou computador e receberão certificado de conclusão.

A plataforma @Juv estará disponível não só em residências com internet e smarthphones, mas também em centros comunitários de bairros de Campo Grande, para melhor atender jovens que tenham dificuldade de acesso à internet.

Através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (SEDESC), será possível que três incubadoras e um telecentro tenham acesso ao software: a Incubadora Municipal Norman Edward Hanson – Jardim São Conrado, Incubadora Municipal Zé Pereira – Jardim Zé Pereira, Incubadora Tecnológica Giordani Neto – Estrela Dalva e no Telecentro Cezar Domingo – Coophatrabalho.

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude (SUBJUV), conseguiu, mesmo com as adversidades da pandemia de Covid-19, ministrar oficinas e aulas no meio digital, auxiliar na contratação e proporcionar aulas de Dança Urbana, Muay Thai e Jiu-Jiutsu a jovens de bairros periféricos.

A SUBJUV, em parceria com a FUNSAT, está capacitando e encaminhando jovens ao mercado de trabalho. Com o projeto, pelo menos 30% dos jovens são encaminhados ao mercado de trabalho após a capacitação.

Em decorrência da pandemia de Covid-19, a SUBJUV adaptou cursos e oficinas para o meio digital. Com lives no Instagram, Facebook, Youtube e Google Meet foram ministrados mais de 50 aulas. As oficinas oferecidas foram de auto-maquiagem, Jiu-jitsu, Muay Thai, cursos de vendas, empreendedorismo, aulas preparatórias para o Enem e entre outros.

Uma parceria entre a SUBJUV e o Projeto Coruja, localizado na região do Los Angeles, possibilitou aos jovens o acesso a aulas de Dança Urbana, Jiu-jitsu e Muay Thai. As atividades se iniciaram em novembro, respeitando as normas de biossegurança de prevenção à Covid-19. Hoje, as aulas também são oferecidas no Coophasul e Noroeste. Em 2021, o projeto levará oficinas para mais bairros, possibilitando que mais jovens sejam contemplados.