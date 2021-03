Prefeitura retoma entrega de kits merenda e inicia distribuição de kits materiais escolares

“Temos este compromisso e preocupação com nossos alunos, durante o período de aulas remotas, de manter a distribuição do kit merenda e garantir a alimentação deles em casa. E agora, ainda mais, de entregar os kits de materiais escolares para que eles continuem a desenvolver suas atividades, e estudando. Buscamos garantir que nossas crianças fiquem seguras, já que a pandemia persiste, e tenham a assistência que precisam”, afirmou a secretária Municipal de Educação, Elza Fernandes.

Desde o início do ano, as equipes da Superintendência de Alimentação Escolar (Suale), trabalham para organizar e distribuir os 33 mil kits merenda que serão entregues. As famílias beneficiárias retiram o kit em uma das 104 Escolas de Educação Infantil (Emeis) e 98 escolas de ensino fundamental, onde a criança está matriculada.

Os kits merenda são destinados aos alunos da Reme que se encontram em situação de vulnerabilidade social, cujas famílias estão inscritas no programa Bolsa Família, do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Cada kit é composto por 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 500 gramas de macarrão, 1 quilo de leite em pó, 400 gramas de biscoito e 340 gramas de extrato de tomate. Alunos com alergia a glúten e intolerância à lactose também foram atendidos nas especificidades – pois de acordo com a necessidade, o kit ainda tem biscoito sem glúten, biscoito sequilho, leite de soja, leite com fórmula hidrolisada, leite sem lactose.

No ano passado a Prefeitura entregou mais de 110 mil kits merenda em quatro etapas de distribuição, a primeira teve início no dia 23 de março, apenas cinco dias após o início da suspensão das aulas presenciais da Reme. “Iniciamos o ano de 2021, novamente, fazendo a entrega deste kit merenda. Para os pais que recebem o Bolsa Família, temos certeza da importância deste benefício para assegurar que as crianças tenham a garantia de alimentos de qualidade”, afirmou o superintendente da Suale, Cassiano Cangussu.

Para atender aos critérios de biossegurança, os responsáveis devem aguardar o contato da unidade escolar e só se dirigirem ao local de retirada do kit quando for marcado o dia e horário, como forma de evitar aglomeração e a disseminação do novo coronavírus.

Kit Material

Já os kits de material escolar, que também começam a ser distribuídos nesta terça-feira (2), vão beneficiar todos os alunos das etapas obrigatórias do ensino, a partir do grupo 4 – formado por crianças que completam 4 anos até 31 de março -, até o 9º ano do ensino fundamental.

A previsão é de entregar mais de 105 mil kits de material escolar, que são compostos por lápis, tesoura, cola, lápis de cor, giz de cera, massinha de modelar, agenda, cadernos diversos, régua, cola colorida, apontador, borracha, tinta guache, com variações de acordo com o ano escolar.

“Esta entrega, já no início do ano letivo, demonstra a preocupação e compromisso da administração municipal em garantir que as crianças tenham meios de realizar suas atividades em casa, com toda a segurança e conforto”, afirma o superintendente de Gestão Administrativa, Financeira e de Convênios da Semed, Walter Pereira.

Também para garantir a segurança da comunidade escolar, cada unidade vai organizar a entrega dos kits de materiais, informando com antecedência dia e horário para que os responsáveis possam fazer a retirada.