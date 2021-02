Prefeitura retoma capacitação de servidores da Reme com o Programa Valorização da Vida

A capacitação das equipes administrativa e pedagógica das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A capacitação das equipes administrativa e pedagógica das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme), desenvolvida pelo Programa Valorização da Vida, da Superintendência de Gestão e Normas (Sugenor) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), foi retomada, com o início do ano letivo de 2021. As reuniões com diretores, coordenadores e servidores administrativos das escolas da Reme foram reiniciadas no dia 8 de fevereiro, quando, também, teve início o ano letivo, com aulas remotas.

Durante o ano de 2020, as capacitações aconteceram, prioritariamente, de maneira remota, para atender às recomendações da área da saúde e evitar a disseminação da Covid-19. Por meio de lives e do canal do Youtube da Sugenor (https://www.youtube.com/channel/UC-H_J1Iit5dgYFJ_GPHUOzw), a equipe técnica responsável pelo Programa manteve as orientações aos diretores.

“Nossa maior preocupação é com a vida das pessoas. Atuamos para evitar suicídios e auxiliamos para que aqueles que precisam de atendimento médico e psicológico possam ser atendidos”, explica a superintendente da Sugenor, Alelis Izabel Gomes.

Com a possibilidade, entretanto, de retorno das aulas presenciais de maneira híbrida, os encontros passaram a ocorrer de forma presencial, nas escolas. Todas as reuniões são realizadas em ambiente aberto e os participantes obedecem às regras de distanciamento e higiene, com uso de máscaras e álcool em gel.

A capacitação feita é para que todos os envolvidos no processo educativo possam identificar possíveis casos de depressão e outras doenças associadas e auxiliar nos encaminhamentos necessários.

“Cada uma das sete regiões da cidade terá uma equipe com psicólogas, assistente social e estagiárias que vão atender às unidades daquela área. A intenção é que diretores e coordenadores sejam multiplicadores, estejam preparados e consigam agir em situações críticas”, afirma Alelis.

A diretora Gisele Souza, da EM Profa. Oneida Ramos, localizada no Bairro Universitário e que atende a mil alunos do grupo 4 até o 8° ano do ensino fundamental, confirma a importância do Programa Valorização da Vida para a comunidade escolar. “É algo que ajuda na prevenção. Estamos atentos, mesmo com aulas remotas, à saúde mental dos servidores e alunos, e a intenção é nos preparar para o acolhimento quando o retorno presencial híbrido ocorrer”.

Além das ações preventivas, o Programa auxilia os diretores a agirem para atender pessoas em situação de automutilação e tentativa de suicídio. “Esse Programa já possuía importância imensa para auxiliar as crianças na escola, antes da pandemia. Havia muitos casos de depressão e automutilação. E, neste momento em que precisamos de um olhar diferenciado, muitos não conseguem lidar com a solidão, o distanciamento social e a ansiedade. Temos de estar preparados e saber como ajudar”, afirmou o diretor adjunto, Davi Avelino, da EM Prof. Hércules Maymone, no Bairro Nova Lima.

Programa

O Programa Valorização da Vida foi instituído lei municipal. O texto, aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal, foi sancionado pelo prefeito Marquinhos Trad e publicado no Diogrande no dia 21 de janeiro de 2021. A transformação em lei garante o funcionamento permanente na Reme.

Atua com os alunos, desde agosto de 2018, e com os profissionais da educação das 202 unidades escolares da Reme, a partir de 2020, o Programa já realizou mais de 15,3 mil atendimentos nesse período.

Também está em funcionamento o atendimento por telefone, especialmente para os mais de 2 mil servidores da educação que fazem parte do grupo de risco e trabalham de forma remota. No ano passado foram realizadas mais de 8 mil ligações e chamadas de vídeo para estes trabalhadores. Em situações nas quais a equipe precisa atuar, é feito acompanhamento para atendimento médico e psicológico. O Programa tem o apoio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).