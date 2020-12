Prefeitura realiza obras para recuperar trecho de tubulação que caiu na Avenida Interlagos

Equipes estão desde sábado trabalhando no local em Campo Grande - Divulgação Prefeitura de CG

Equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) estão trabalhando desde o sábado (5) para recuperar um trecho de 30 metros da tubulação na Avenida Interlagos (pista sentido rotatória da Coca-Cola) danificado pelas chuvas que caíram nos últimos dias em Campo Grande.

O trânsito no local foi interditado e a expectativa é que até hoje, se o tempo ajudar, o serviço de reparo, com a recomposição do pavimento esteja concluído.

De acordo com o secretário Rudi Fiorese, com a chuva intensa e sob o peso do tráfego de veículos, parte da enxurrada tenha vazado porquê um dos tubos quebrou na junção de duas manilhas.

“Foi necessária uma intervenção imediata para que caso volte a chover forte, mais trechos da drenagem não sejam arrastados pela enxurrada”, explica Fiorese.

O serviço foi iniciado com a escavação de um trecho da pista para que as equipes tivessem espaço para retirar a tubulação danificada, estancar o vazamento e recompactar o aterro.

Rotas alternativas

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa aos motoristas sobre rotas alternativas na região. Quem vem pela Spipe Calarge segue pela rotatória com a Avenida Interlagos até a Rua Assunção, depois segue até Rua Dr.Werneck, por onde a alcançará a Avenida Interlagos no trecho após a interdição. Outra rota para quem vem da Spipe Calarge em direção ao bairro é pegar a Rua Vasco da Gama, Rua Emanuel, Rua Urtigão até o semáforo com a Avenida Interlagos.

Mais de 50 ocorrências

Ainda no início da noite de sexta-feira (4), quando a chuva deu uma trégua, 50 trabalhadores, distribuídos em 6 equipes saíram a campo para atender 55 ocorrências de queda de galhos e árvores provocada pelo temporal. A prioridade foi a desobstrução de ruas e calçadas. O trabalho prosseguiu na manhã deste sábado e foi retomado hoje.