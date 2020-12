Prefeitura qualifica e ajuda jovens a conquistar o primeiro emprego

Prefeitura de Campo Grande tem garantido a efetivação do primeiro emprego a muitos jovens da Capital - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

Apesar do período de pandemia do novo coronavírus e seu impacto negativo na economia, atingindo principalmente a oferta de emprego, a Prefeitura de Campo Grande tem garantido a efetivação do primeiro emprego a muitos jovens da Capital. Desde o mês de agosto, parceria da Subsecretaria de Políticas para Juventude e Fundação Social do Trabalho realizou o cadastro de mais de 250 jovens que buscam inserção no mercado de trabalho.

Luiz Henrique de Souza, de 19 anos, foi um dos jovens contratados recentemente, por meio do encaminhamento da Subjuv. Seu primeiro emprego será na função de operador de call center, em uma empresa de telecomunicação. “Esse cadastro foi muito bom! Estou ainda mais animado por saber que fui encaminhado para uma ótima empresa. Quando fiz o curso eu nem esperava que em pouco tempo estivesse empregado. Ganhei em dobro: garanti qualificação e ainda conquistei um emprego. Agradeço a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho”.

O atendimento, que é feito por meio de agendamento prévio, ocorrem todas às terças-feiras, na sede da Subjuv. Funcionários da Funsat é responsável por atender e cadastrar os jovens no Trabalha Brasil – plataforma de emprego do Governo Federal – e encaminhar os currículos para as empresas. Os candidatos atendidos são aqueles que estão certificados pelos cursos profissionalizantes oferecidos pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude.

Novidade

A subsecretária da Subjuv, Laura Miranda, adianta que haverá novidade para o próximo ano, quando está previsto o lançamento da plataforma de cursos profissionalizantes EAD. Por meio do @JUV, ainda não disponível, o público jovem terá a oportunidade de se profissionalizar nas áreas de Vendas, Empreendedorismo, Gestão Financeira, Mídias Sociais, Auxiliar Administrativo, Libras e Informática Básica.

Os cursos oferecidos serão divididos em cinco módulos, totalizando 30 horas, e ao finalizar todas as aulas o aluno recebe um certificado. A plataforma permite que até 2.500 jovens, simultaneamente, tenham acesso ao conteúdo.

Laura Miranda vê a plataforma como mais uma aliada para os jovens na busca do primeiro emprego. “A @JUV tem como intuito profissionalizar um número maior de jovens e democratizar o acesso à educação, para aqueles que não podem fazer os cursos presenciais”.

Serviço

Os atendimentos do Trabalha Brasil são feitos com agendamento prévio, todas às terças-feiras, na sede da Subjuv, que fica localizado na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3314-3577.