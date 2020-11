Prefeitura promove webnário em alusão aos 27 anos da Lei Orgânica de Assistência - ( Foto: CG Notícias )

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), sob a responsabilidade da Superintendência de Gestão do SUAS, vai promover em alusão aos 27 anos da Lei Orgânica de Assistência o Webinário Interlocuções SAS: Conquistas e Avanços na Secretaria Municipal de Assistência Social SAS.

O objetivo do Webinário é oportunizar um espaço para as Superintendências de Gestão do SUAS, Proteção Social Básica e Proteção Social Especial destacarem os principais avanços alcançados no desenvolvimento de suas ações gerenciais e de provimento dos serviços, benefícios, programas e projetos tanto na gestão quanto nas unidades descentralizadas durante o período de 2017-2020, bem como apontar os desafios superados.

O momento também será para a Apresentação dos Planos Municipais de Gestão do Trabalho e Educação Permanente planos que nortearam as ações voltadas para os trabalhadores dos SUAS.

O Webinário permitirá a visibilidade do trabalho desenvolvido ao longo destes quatro anos de forma a oportunizar aos trabalhadores das unidades descentralizadas e das diferentes superintendências e gerências, a apropriação destas informações. A plataforma de transmissão será através do canal da SAS no YouTube, nos dias 08 de dezembro às 9 horas e no dia 9 de dezembro às 14 horas.

As inscrições serão realizadas por meio do formulário do google forms pelo site, já o link de acesso ao evento será enviado pelo email informado na inscrição.

PROGRAMAÇÃO

08/12/2020

Horário: 9 horas

Boas-Vindas Sec. José Mário

Apresentação: Gestão do Trabalho e Educação Permanente

Mediador

Apresentação Superintendência de Gestão do SUAS

Apresentação: Superintendência de Proteção Social Básica

Mediação: Perguntas enviadas pelo Chat

09/12/2020

Horário 14 horas

Boas Vindas: Vice Prefeita Adriane Lopes

Mediador

Apresentação: Superintendência de Gestão Administrativa

Apresentação: Superintendência de Proteção Social Especial

Mediação: Perguntas enviadas pelo Chat