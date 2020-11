Prefeitura promove lives gratuitas de capacitação em parceria com a UFMS

A Prefeitura de Campo Grande e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estão juntas para capacitar servidores públicos e atender cidadãos que tenham interesse em diversos cursos - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estão juntas para capacitar servidores públicos e atender cidadãos que tenham interesse em diversos cursos. A série de lives que começou na última semana termina somente no início de dezembro e irá tratar de vários temas.

Entre os temas que serão abordados estão: “Qualidade dos serviços ao cidadão e ferramentas para mensurar a qualidade dos serviços”, “Como uma árvore pode resolver um crime”, “Índices Espectrais aplicados em unidades de conservação”, “Robótica na Educação – impactos da robótica pedagógica em Mato Grosso do Sul”, “Estudos de ilhas de calor urbanas em Campo Grande”.

Todas as lives são realizadas por professores e acadêmicos de pós-graduação da UFMS. Para escolher os temas, a coordenadora da Coordenadoria Escola de Extensão (CEE) Caroline Spanhol explica que foram feitas reuniões com diretores e professores de unidades da Cidade Universitária na área do Direito, Computação e Engenharia.

Já a diretora da Escola de Governo Sônia Lira frisa que a série de palestras prima pela valorização dos servidores públicos municipais, mas também é aberta à comunidade.

“É de grande importância dar oportunidade aos profissionais adquirirem conhecimento, para desenvolverem um trabalho qualitativo, com agilidade, segurança e satisfação pessoal. A eficiência é proveniente da apropriação de informações que dará credibilidade aos trabalhos desenvolvidos frente aos contribuintes, o que vai ao encontro dos interesses da administração pública. Essa parceria conta com o apoio de várias unidades da UFMS, da Secretaria Municipal de Gestão, além da Egov”, conclui.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente aqui.