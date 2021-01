Prefeitura programa para março início de 35 km de recapeamento em 18 bairros

A Prefeitura de Campo Grande planeja iniciar até o mês de março, 34,9 km de recapeamento - (Foto: Divulgação/PMCG)

A Prefeitura de Campo Grande planeja iniciar até o mês de março, 34,9 km de recapeamento, beneficiando 18 bairros localizados em quatro regiões urbanas da cidade. Com a homologação do resultado da licitação, em fase final, os contratos serão assinados, o que permitirá a autorização da ordem de início de serviço. Haverá recapeamento em ruas do Aero Rancho, Jardim Botafogo, Jardim Centenário, Ouro Verde, Vila Almeida, Santo Antônio, Santo Amaro, Jardim Petrópolis, Silvia Regina, Carandá Bosque, Monte Carlo, Santa Fé, Mata do Jacinto, Jardim TV Morena, Universitário, Jardim Umuarama, Santa Eugênia e Vila Dr. Albuquerque.

No Aero Rancho, que em 2020 teve a Avenida Raquel de Queiroz recapeada, agora o serviço chegará à Santa Quitéria, Avenida Campestre e as ruas da Divisão e Lagoa da Prata. No Pioneiros, onde no ano passado as avenidas Filinto Muller e Francisco dos Anjos receberam pavimento novo, a intervenção desta vez será na Rua Ana Luiza de Souza, entre a Francisco dos Anjos e a Rua dos Gonçalves. A Ana Luiza de Souza concentra a maior parte do comércio da região e se estende desde a Avenida Gury Marques, atravessando todo o bairro.

No Bairro Universitário, região urbana do Bandeira, o recapeamento será feito nas ruas Paraisópolis, Julio Verne, dos Democráticos, Professor Hilário da Rocha e Vitor Meirelles. No Jardim TV Morena, a Rua Santana receberá asfalto novo. Na região urbana do Prosa, o projeto abrange ruas como a Jeribá, Hermelita de Oliveira Gomes, no Bairro Santa Fé.

No Prosa, o recapeamento está programado em ruas como a Jeribá, Hermelita de Oliveira Gomes, Vitório Zeola, Paulo Machado, Pedro Martins, Olimpio Klafke, Capiatã, Giocondo, Autonomista e Luciana.

Na região do Imbirussu, serão 9,9 km de recapeamento, cobrindo a Avenida Aeroporto, Yokoama, Taquari, Avenida Capibaribe (ligação da Júlio de Castilho com o aeroporto), Murilo Rolim Júnior (acesso ao Jardim Petrópolis), Ministro José Linhares, Presidente Café Filho e Rua dos Andradas.

Planejamento

A Prefeitura planeja executar ao longo de 2021, dentro do Programa Reviva Mais Campo Grande, aproximadamente 128 km de recapeamento, com recursos do Orçamento Geral da União (44,35 km), Banco Interamericano de Desenvolvimento (26,5 km), Mobilidade Urbana e PAC Pavimentação (32 km).

Na última quarta-feira foram abertas as propostas para o recapeamento de 19,4 km de vias transversais à Rua 14 de Julho, no quadrilátero formado pelas ruas Fernando Correa da Costa, Pedro Celestino, Maracaju e Avenida Calógeras, Rua José Antônio (entre Amazonas e Rodolfo Jose Pinho), além da 13 de Maio – entre a Avenida Fernando Correa da Costa e a Júlio Nimer. No dia 27 será aberta a concorrência para a revitalização (com recapeamento) da Rui Barbosa.

No próximo dia 3 de fevereiro serão abertas as propostas de outra licitação para recapeamento de 9,3 km. Na região urbana do Anhanduizinho receberão asfalto novo dois eixos viários importantes: a Bonsucesso, que começa na Rua Iporã – Vila Jacy, atravessa a ponte sobre o Rio Anhanduí e termina na Rua Jasmin, passando pelo Marcos Roberto e Jockey Club; e a Rua Barra Mansa, a principal rua comercial do Bairro Guanandi, desde a Avenida Manoel da Costa Lima, até a Rua Urubupungá, abrangendo o trecho onde aos domingos acontece uma das três maiores feiras livres da cidade.

Na região urbana do Bandeira, o recapeamento abrangerá três ruas de grande movimento no conjunto habitacional Maria Pedrossian (Manoel de Oliveira Gomes, Arlenliense Alves e Orlando Daros).

Está programado também o recapeamento da Rua Estrela do Sul, prolongamento da Avenida Rodolfo José Pinho, e a Rua Nicomedes Vieira Rezende, paralela com a Estrela Sul. O recapeamento da Avenida Três Lagoas será retomado da Rua Conselheiro Furtado até a Avenida Gabriel Del Pino.

Na região urbana do Lagoa, o recapeamento está previsto nos dois trechos complementares da Rua Souto Maior (que já recebeu asfalto novo na região do Bairro Tijuca), onde passa a se chamar Fátima do Sul (no São Jorge da Lagoa) e na altura da Cooohavvila 2, região na qual recebe o nome de Península.

Programação de recapeamento

Região urbana do Anhanduizinho:

Aero Rancho – Avenida Campestre, Rua da Divisão e Santa Quitéria

Jardim Centenário – Rua Lagoa da Prata

Jardim Botafogo – Ana Luiza de Souza

Ouro Verde – Avenida Gunter Hans

Região urbana do Prosa:

Jardim Umuarama – Avenida Ministro João Arinos (da Cacildo Arantes até a Augusto Maria Mira)

Santo Eugênio – Rua dos Democráticos

Vila Albuquerque – Rua Júlio Verne, Paraisópolis, Professor Hilário da Rocha

Jardim TV Morena – Rua Santana

Bairro Universitário – Rua Vitor Meirelles

Região urbana do Prosa:

Santa Fé – Rua Jeribá, Hermelita de Oliveira Gomes, Vitório Zeola e Paulo Coelho Machado

Carandá Bosque – Rua Pedro Martins

Mata do Jacinto – Rua Olímpio Klafke, Capiatã

Monte Carlo – Rua Giocondo e Rua Luciana

Jardim Autonomista – Rua Autonomista

Região urbana do Imbirussu:

Vila Almeida – Avenida Aeroporto, Rua Yokoama, Café Filho

Bairro Santo Antônio – Rua dos Andradas e Taquari

Bairro Santo Amaro – Rua Ministro José Linhares

Silvia Regina – Avenida Capibaribe

Jardim Petrópolis – Avenida Murilo Rolim Junior