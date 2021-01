Prefeitura oferecerá cursos on-line de capacitação na plataforma Moodle

Prefeitura oferecerá cursos on-line de capacitação - (Foto: Divulgação)

Totalmente de graça, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), da Fundação de Apoio à Cultura e Ensino (FAPEC) e da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) vai oferecer cursos on-line profissionalizantes.

Os primeiros cursos profissionalizantes ofertados serão de Vendas, Empreendedorismo, Gestão Financeira, Mídias Sociais, Auxiliar Administrativo, Libras e Informática Básica. Os cursos serão divididos em cinco módulos, totalizando 30 horas, e ao finalizar todas as aulas o aluno receberá um certificado.

Os cursos serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem Moodle, que é um software livre, capaz de armazenar diversos cursos on-line, gerenciamento das atividades dos alunos matriculados, evolução de suas capacitações, gerenciamento de relatórios, gerenciamento de certificado, entre outros. Além disso, possibilita parcerias com outras empresas, secretarias e interessados que se disponibilizem a fornecerem cursos on-line em diversas áreas. A plataforma permite que até 1.400 jovens, simultaneamente, tenham acesso ao conteúdo.

A implantação da Plataforma permite ainda que não apenas jovens de Campo Grande tenham acesso ao conteúdo, como de qualquer lugar do país. A plataforma @Juv estará disponível não só em residências com internet e smarthphones como, também em centros comunitários em bairros de Campo Grande para melhor atender jovens que tenham dificuldade ao acesso à internet. Através de uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedesc), será possível que três incubadoras e um telecentro tenham acesso ao software, a Incubadora Municipal Norman Edward Hanson – Jardim São Conrado, Incubadora Municipal Zé Pereira – Jardim Zé Pereira, Incubadora Tecnológica Giordani Neto – Estrela Dalva e no Telecentro Cezar Domingo – Coophatrabalho.