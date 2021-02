Prefeitura libera trânsito centro/bairro em ponte sobre o Córrego Lagoa na Avenida Panambi Vera - (Foto: CG Notícias/Denilson Secreta )

Desde o início da tarde desta quarta-feira (17), a Prefeitura de Campo Grande liberou o trânsito em meia-pista, sentido centro/bairro na Avenida Panambi Vera, na ponte sobre o Córrego Lagoa. O tráfego foi autorizado logo depois que as equipes da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) concluíram a instalação das placas de orientação. No início da semana foi construído um quebra-molas no local, para forçar os condutores a reduzirem a velocidade e, assim, garantir uma travessia mais segura aos pedestres. Ontem à noite foi pintada a sinalização horizontal.

A ponte precisou ser interditada após o volume de água da chuva ocorrida há três semanas, que ultrapassou 90 milímetros em menos de duas horas, o que afetou a região dos bairros São Conrado, Santa Emília e Portal Caiobá Lagoa. O nível do Lagoa aumentou e, com isto, a correnteza levou parte do aterro de uma das cabeceiras da ponte que ficou “descoberta”.

Os engenheiros da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) avaliaram que será preciso construir uma cortina de concreto para proteger da erosão as margens do córrego perto da cabeceira da ponte. “É uma obra estrutural que terá de ser licitada”, explica o secretário Rudi Fiorese.

Até que esta obra mais complexa seja executada, equipes refizeram, com pedras, o aterro que foi parcialmente levado pela correnteza e está prevista a aplicação de concreto. Como a estrutura da ponte não foi afetada, conforme o secretário, optou-se por liberar o trânsito em meia-pista para garantir o fluxo de veículos neste, que é o principal acesso aos bairros São Conrado e Santa Emília para quem vem do centro pela Avenida Marechal Deodoro.

Os motoristas que descem pela Avenida General Carlos Alberto Mendonça chegarão ao Centro pela Avenida Conde de Boa Vista, para isto terão de entrar à esquerda na Avenida Lúdio Coelho e percorrer 500 metros até o acesso alternativo.

Outras intervenções

Enquanto a equipe trabalha na ponte sobre o Córrego Lagoa, outra frente de serviço está em andamento na Rua Rivaldi Albert, travessia em tubo armco sobre o Córrego Bálsamo. Parte do aterro foi levado pela correnteza após os 49 milímetros de água da chuva de 30 minutos ocorrida no domingo passado naquela região da cidade. Em consequência, um trecho do asfalto cedeu com a passagem dos veículos. O aterro será refeito e reforçado.

De acordo com a Sisep, se a chuva der uma trégua, até a próxima sexta-feira o serviço estará concluído e o trânsito será liberado. A Rua Rivaldi Albert liga o Jardim Morenão à Avenida Guaicurus. Na Avenida Vereador Thyrson de Almeida, esquina com a Rua Graciliano Ramos, foi refeito um trecho de 250 metros do asfalto levado pelas chuvas do últimos dias.