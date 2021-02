Prefeitura leva vídeo educativo sobre bem-estar animal para comunidade do Itamaracá

Aliando cultura, educação e lazer, o programa “Esta Comunidade é o Bicho” tem levado a várias regiões da cidade uma programação repleta de conhecimento e diversão. A ação acontece nas comunidades mais vulneráveis e é organizada para que as crianças tenham um dia ao ar livre, com exibição de vídeos educativos da série EDUBEA PET, que aborda temas relacionado aos cuidados com os pets.

A programação vai acontecer pela segunda vez nesta sexta-feira (26), às 17h, na Associação Casa da Solidariedade, Rua Abunã, 74, no Bairro Jardim Itamaracá.

De acordo com a subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina de Castro, a ideia é que as crianças aprendam enquanto curtem o filme.

“Antes do filme, nossa equipe realiza uma introdução sobre o bem-estar animal e convida a criançada para assistir aos vídeos educativos e aproveitarem o cinema itinerante. Considerando sempre às normas de biossegurança, a participação é limitada, sempre realizada ao ar livre, tendo à disposição álcool em gel e claro, mantendo o distanciamento entre os participantes”, ressalta.

O programa EDUBEA PET, que integra o “Esta Comunidade é o Bicho” conta com os seguintes temas, sempre voltados ao mundo animal: cuidados básicos, alimentação, vermifugação, consulta com o veterinário, castração, adoção responsável, vacinação, entre outros. A iniciativa conta com parcerias importantes, entre elas a de médicos veterinários e especialistas, que são convidados e participar da execução no projeto como voluntários.

O Projeto de cinema ao ar livre para as crianças está com a agenda aberta. Para pedidos de exibição no seu bairro ou local, envie por meio das redes sociais da Subsecretaria ou pelo telefone (67) 2020-1397 e também pelo e-mail comunicacaosubea@gmail.com

Para acompanhar a programação de exibição, acesse a página do Instagram e Facebook: @subeacg