Prefeitura leva rede de água para 525 famílias da Comunidade Samambaia

Moradores do Bairro Samambaia - (Foto: Denilson Secreta)

Ter acesso à rede de água tratada é um direito básico de todo cidadão previsto na constituição brasileira e determinado pela Organização Mundial da Saúde da ONU. Com o intuito de levar esse direito para quem ainda não tem acesso a este serviço, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), determinou a concessionária dos serviços de água e esgoto, Águas Guariroba, a implantação da rede de abastecimento de água na Comunidade Samambaia com as respectivas ligações nas moradias. Serão 525 famílias beneficiadas.

A Agereg determinou o prazo de 10 dias para a concessionária fazer o levantamento técnico dos recursos para instalação da rede e das ligações. Por sua vez, a Águas Guariroba após esse levamento, fará os estudos no prazo de uma semana para anunciar o início das obras e valor do investimento.

Segundo o gerente de projetos sociais da Águas Guariroba, William Carvalho, essas famílias se enquadram nos requisitos para ter direito a tarifa social e o custo de R$ 240,00 para fazer a ligação poderá ser parcelado em até 36 vezes.

Conforme a agência municipal de regulação, das 525 famílias residentes, 314 já aderiram a proposta para receber as ligações de água. Em parceria com a Ouvidoria do município serão realizadas campanhas de divulgação e conscientização dos moradores da comunidade sobre os benefícios de ter água tratada em ligações regulares.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A ação vai ao encontro do compromisso que a Prefeitura de Campo Grande assumiu com a Organização das Nações Unidas (ONU), de adesão aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que tem como um dos princípios: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos.

A Agenda 2030 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) faz parte de um Protocolo Internacional, assinado por 193 países, na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas (ONU), em setembro de 2015, onde o Governo Brasileiro assumiu o compromisso de adotar um modelo de desenvolvimento sustentável, com metas a serem alcançadas até 2030.