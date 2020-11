Prefeitura leva curso de finanças para comerciantes das Moreninhas - ( Foto: CG Notícias )

Após o início da pandemia do novo coronavírus, a recuperação do poder econômico das famílias de Campo Grande se tornou uma das prioridades da prefeitura, que já coloca em prática estratégias para a retomada do setor, incluindo os pequenos comerciantes em bairros da cidade. Neste sentido, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) iniciou nesta manhã o curso de Finanças para Pequenos Negócios, direcionado a comerciantes da região das Moreninhas.

Voltado para comerciantes locais e também àqueles que almejam abrir o próprio negócio, durante três dias, os participantes vão aprender sobre planejamento financeiro, juros e porcentagem, empreendedorismo, Títulos de Crédito, Código Tributário e Código de Defesa do Consumidor.

Vendedor autônomo da região, Rogério Camargo disse que, apesar de toda a crise gerada pela pandemia da Covid-19, pretende ampliar seu negócio, voltado para o ramo de salgados. “Tenho uma microempresa no ramo alimentício, vendo ‘hot dog’, e estou participando do curso para aprimorar meus conhecimentos na parte financeira e, assim, ampliar meus negócios com segurança”.

Já o Eder Morais, que atua no ramo de TV por assinatura, disse que resolveu participar do curso pensando em aproveitar o período da pandemia para se qualificar, na intenção de aproveitar as oportunidades que virão e investir em algo próprio. “Estou participando deste curso porque entendo ser de extrema importância a qualificação profissional, já que o mercado de trabalho está muito competitivo. O curso permite o aprofundamento nos assuntos financeiros e nos torna capazes de gerenciar nosso próprio negócio”.

As atividades são ministradas pela coordenadora do setor de Qualificação Profissional da Funsat, Tarcila Pereira Vaz Miranda, e acontecem até quarta-feira (25), no período matutino. A ação conta com a parceria com a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos.

As aulas acontecem na Central de Cursos da Segov, na Moreninha, e segue todas as normas de biossegurança para evitar o risco de contágio da Covid-19.

Qualificação nos bairros

Paralelo às atividades do curso de Finanças, a Funsat em parceria com a SDHU promove o curso de instalação e manutenção de ar condicionado. As aulas acontecem na Central de Cursos da Segov, no período noturno, durante 45 dias. O objetivo é capacitar profissionais para colocação no mercado de trabalho, já que as empresas estão dispostas a oferecer vagas para esse profissional, logo após a conclusão do curso.

Além disso, a Funsat oferece o workshop sobre o mercado de trabalho, nos CRASs de Campo Grande. A programação ocorre sempre na semana seguinte a do atendimento da Funsat Itinerante, onde a população já pode fazer a inscrição.

Nos dias 27 e 28 de novembro, a ação será levada para o Bairro Tarumã. A ideia do workshop é expandir, interiorizar e democratizar a oferta de vagas de emprego, ampliando as oportunidades educacionais dos trabalhadores, através da formação e qualificação profissional, tanto no nível fundamental quanto no ensino médio.