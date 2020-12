Prefeitura lança edital para concurso público da Guarda Civil Metropolitana

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta terça-feira (15), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Edital nº 01/2020 que torna público o concurso público de provas para cargos do quadro permanente da Guarda Civil Metropolitana. São 273 vagas no total, com salário de R$ 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00.

As vagas são destinadas ao cargo de Guarda Civil Metropolitano da 3ª Classe e são critérios exigidos para o candidato: Ensino Médio Completo, Habilitação categorias A e B, idade entre 18 e 40 anos, estatura mínima exigida para homens de 1,65 e para mulheres de 1,60.

“Nossa expectativa com esse concurso é muito alta. A cidade toda está esperando por essa prova, que traz geração de emprego e um serviço de cada vez mais qualidade na nossa segurança pública”, destaca o prefeito Marquinhos Trad.

De acordo com o secretário de municipal de Segurança e Defesa Social (Sesdes), Valério Azambuja, além da qualificação, com o plano de cargos e carreira já aprovados, os guardas civis metropolitanos contam ainda com um dos melhores salários do Brasil.

“Com certeza o plano já estruturado por lei é o maior atrativo para o concurso, que garante essa estabilidade com várias projeções, além de repor parte do déficit ao longo desses anos. Nós tínhamos 1.359 servidores em 2012 e hoje contamos com 1.080. Com certeza teremos uma prestação de serviço de excelência para população”.

Inscrições:

As inscrições para o Concurso Público estarão abertas, exclusivamente, no período de 00h01min (horário de MS) de 23/12/2020 até as 23h59min (horário de MS) de 28/02/2021. O candidato, para se inscrever no Concurso, deverá efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais).

A inscrição será feita somente pela internet no site www.selecon.org.br, no ambiente do candidato, onde estarão disponibilizados para impressão o boleto bancário, além deste Edital e seus anexos, que contêm toda a regulamentação do Concurso, cabendo ao candidato observar os seguintes procedimentos.

O candidato poderá requerer a isenção da taxa de inscrição, no período de 17/12/2020 até o dia 22/12/2020,exclusivamente pela internet, por meio do endereço www.selecon.org.br, mediante o preenchimento do formulário eletrônico de solicitação de isenção.

Poderá solicitar isenção da taxa de inscrição o candidato que comprovar: estar desempregado; estar em situação de carência econômica; ser doador de sangue com histórico de, no mínimo, três doações no período de um ano, devendo a última doação ter sido realizada no prazo de até doze meses, contados da datada divulgação do presente edital, ser doador de medula óssea mediante apresentação de certidão de cadastramento datada dos últimos 90 (noventa) dias que antecederem a publicação do presente Edital, ser doador ou receptor de rim e residente no município de Campo Grande – MS, mediante a apresentação de atestado médico e comprovante de residência.

O resultado dos requerimentos de tratamento especial será divulgado no endereço eletrônico www.selecon.org.br, no dia 11/05/2021, através do Cartão de Confirmação de Inscrição.

A prova objetiva de conhecimentos será realizada no dia 16/05/2021, das 8h30min às 12h30min. O local de prova, com endereço, a sala, e o horário da prova serão informados ao candidato por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição (CCI), a ser disponibilizado no dia 11/05/2021, no endereço eletrônico www.selecon.org.br.

Sobre o Edital:

A carga horária de trabalho é de 180 horas mensais, cumpridas em turnos de trabalho. Do total de vagas, 218 são para ampla concorrência, 14 para PcD (Pessoas com Deficiência), 27 Negros e 14 Índios. O candidato só poderá se inscrever para um tipo de cota, sendo considerada apenas a última inscrição para cota.

O concurso público terá validade de dois anos, prorrogável por igual período no interesse do Município de Campo Grande.

As vagas que surgirem durante a validade do concurso poderão ser providas por candidatos aprovados e classificados, além das vagas oferecidas, observada a ordem de classificação, no interesse e conveniência do Município.

O Concurso Público será realizado de acordo com as seguintes fases: 1ª. Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª. Prova de Aptidão Física, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados na etapa anterior; 3ª. Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados nas etapas anteriores; 4ª. Exame médico e toxicológico, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados nas etapas anteriores; 5ª. Investigação Social, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados nas etapas anteriores; 6ª. Curso de Formação Técnico-Profissional, de caráter eliminatório, para os candidatos aprovados nas etapas anteriores.

São atribuições básicas do Guarda Civil Metropolitano 3ª Classe:

Coordenar e executar o policiamento preventivo da cidade, para proteção dos bens de uso comum do povo, compreendendo logradouros, vias públicas, parques, praças, jardins, edifícios públicos e quaisquer outros de domínio público municipal; exercer funções de poder de polícia administrativa, por atribuição legal ou delegação específica, para o cumprimento do disposto na Lei n. 2.909, de 27 de julho de 1992, que instituiu o Código de Polícia Administrativa do Município de Campo Grande.

E, também, prevenir, inibir, coibir, pela presença e vigilância, as infrações penais e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, para prevenir, em especial, a ocorrência de atos ilícitos, danos, vandalismo e sinistros; planejar, coordenar e executar as atividades de preservação e proteção de bens, equipamentos e prédios públicos do Município de Campo Grande, em especial, unidades escolares e saúde, centros de assistência social, museus e prédios utilizados na prestação de serviços públicos de competência municipal.

E, fiscalizar a utilização adequada dos parques, jardins, praças, cemitérios, mercados públicos e feiras-livres, além de outras áreas do patrimônio natural do Município, para proteção e conservação do meio ambiente e defesa da fauna e da flora; organizar, coordenar e implementar ações, serviços e operações de defesa civil no território do Município de Campo Grande, especialmente, nas situações de calamidade pública e ocorrências de sinistros que importem em danos a bens e pessoas.

E, atuar com ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local; desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal; entre outras atribuições descritas no Edital.

O Edital completo está publicado no suplemento do Diogrande nº 6.151, que pode ser conferido no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/