Prefeitura lamenta o falecimento do ex-secretário da CGM Evandro Bandeira

Evandro Ferreira de Viana Bandeira era advogado há 50 anos, foi o primeiro procurador judicial de Mato Grosso do Sul - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Faleceu na madrugada dessa sexta-feira (7), vítima de uma parada cardíaca, o advogado Evandro Ferreira da Viana Bandeira.

Como titular da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência do Município no período de janeiro de 2017 a setembro de 2018, Evandro Bandeira foi um dos responsáveis pela implantação da CGM.

O ex-secretário estava internado no Hospital do Coração, em Campo Grande.

Evandro Ferreira de Viana Bandeira era advogado há 50 anos, foi o primeiro procurador judicial de Mato Grosso do Sul, foi indicado três vezes para Ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), além de possuir vários trabalhos publicados e atuação como Conselheiro estadual e federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).