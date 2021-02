Prefeitura já realizou mais de três mil atendimentos remotos a profissionais da construção civil

A Semadur já realizou cerca de três mil atendimentos técnicos especializados voltados ao licenciamento urbanístico de forma remota via programa Skype. - (Foto: Agência Brasil)

A Prefeitura de Campo Grande, por meio Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), já realizou cerca de três mil atendimentos técnicos especializados voltados ao licenciamento urbanístico de forma remota, via programa Skype. Uma nova forma encontrada pela secretaria para que os atendimentos aos profissionais da construção civil não fossem interrompidos durante a pandemia e com ótima aceitação por parte dos profissionais.

Os atendimentos técnicos realizados via Teleconferência (utilizando o programa Skype) são agendados pelos profissionais que devem acessar o sistema da Aprovação Digital de Projetos Arquitetônicos e após efetuar o seu login e senha encontrarão a opção para agendar horário para consulta técnica a ser realizada via Skype. A modalidade está em funcionamento desde o dia 20 de março do ano passado.

No sistema está disponibilizada a listagem dos dias e horários em que os analistas da Semadur farão os atendimentos, conforme a necessidade, selecionar o dia e horário desejado para o atendimento. Desta forma, o profissional poderá agendar diretamente com o analista do seu processo na melhor data e horário disponíveis de acordo com a sua necessidade.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, lembra que os profissionais precisam estar atentos em relação ao nome do usuário utilizado para o atendimento via online “No dia e horário agendados, o profissional deverá acessar o site do programa Skype e buscar pelo login “Analista PMCG” e então iniciar o atendimento informando seu nome e os dados do processo no qual deseja o atendimento. Visto que já observamos que alguns profissionais buscam pelo nome pessoal do analista da Semadur e assim não conseguem efetivar o atendimento”.

Para Gustavo Shiota, arquiteto e urbanista vice-presidente da Acomasul, a implantação do atendimento via online foi uma excelente iniciativa da secretaria “Com toda a desburocratização já realizada e a implantação do atendimento remoto agilizou muito o nosso trabalho. É uma ferramenta que deve permanecer, pois haviam colegas que atravessavam a cidade para um atendimento de 10 ou 15 minutos. Acho que ainda tem o que melhorar, no entanto só vejo sucesso na iniciativa”.

Outros canais

Além do atendimento online, a gerência de licenciamento urbanístico também disponibiliza atendimento através do telefone (67) 4042-1323 – ramal 2705, informações sobre Viabilidade (guia branca) podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-1323 – ramal 2707 das 7h30 às 13h30, assim como no e-mail viabilidade.semadur@gmail.com.

O profissional também pode encaminhar mensagem para os endereços gflu.supervisora.ana@gmail.com e analise.gerencia@gmail.com para informações sobre o seu processo. O atendimento presencial para entrega de documentos assinados está ocorrendo na Senha G, piso térreo da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), onde está presente um auditor fiscal para sanar questões sobre fiscalizações.

Devido aos cuidados necessários no combate à disseminação do COVID-19 foram necessárias adaptações no atendimento da Semadur para continuar oferecendo ao cidadão um atendimento rápido e eficaz.