Prefeitura instala base da Guarda para garantir segurança no Terminal Bandeirantes

A Prefeitura de Campo Grande instalou uma base da Guarda Civil Metropolitana no Terminal Bandeirantes - (Foto: Denilson Secreta)

A Prefeitura de Campo Grande instalou uma base da Guarda Civil Metropolitana no Terminal Bandeirantes. Os guardas garantirão a segurança dos passageiros e ajudarão a combater os atos de vandalismo, que depredam o espaço público.

O diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte), Janine Bruno, fez a entrega simbólica ao secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Valério Azambuja, das chaves da guarita. O espaço foi construído para os guardas, que cumprirão plantão no terminal onde as reformas estão praticamente concluídas.

Como parte das medidas de prevenção aos atos de vandalismo e furtos, mos terminais serão fechados a meia-noite, quando sair o último ônibus, sendo reaberto às 5 horas da manhã do dia seguinte.

Nas próximas três semanas serão ativadas as bases de outros dois terminais, o Júlio de Castilho e o Guaicurus. Na medida que os outros terminais forem sendo reformados, a mesma estrutura será colocada em funcionamento.

De acordo com o secretário Valério Azambuja, entre 5 horas da manhã e 23h59, um guarda permanecerá no terminal, sempre contando com apoio de viaturas da Base Operacional da região, localizada no Bairro Taveirópolis.

Para o diretor da Agetran, Janine Bruno, a presença permanente da Guarda nos terminais – antes eram feitos apenas rondas nos horários de pico – vai inibir o vandalismo. A reforma incluiu a instalação de grades para permitir o fechamento do terminal a partir de meia-noite.

A instalação de uma base da guarda no terminal foi bem recebido pelos usuários, que testemunharam a entrega das chaves da guarita enquanto esperavam o ônibus. “Acredito que agora haverá menos depredação, principalmente nos banheiros e bebedouros”, avalia dona Maria Conceição, que também mostrou satisfação com o resultado da reforma. “Ficou muito bom. Agora, temos que cuidar para conservar tudo arrumado”, avaliou.