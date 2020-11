Prefeitura inicia último trecho do recapeamento da Avenida Filinto Muller

A Prefeitura de Campo Grande inicia nesta quarta-feira (25), o recapeamento do último trecho da Avenida Filinto Muller, em frente ao Hospital Universitário - (Foto: Prefeitura de Campo Grande)

A Prefeitura de Campo Grande inicia nesta quarta-feira (25), o recapeamento do último trecho da Avenida Filinto Muller, em frente ao Hospital Universitário. Ao término desta etapa de aproximadamente 200 metros, 2 km da Filinto, da rotatória com a Manoel da Costa Lima até o estádio de Beisebol terão recebidos asfalto novo, aplicado sobre o pavimento antigo feito há mais de 40 anos e que estava remendado por sucessivos tapa buraco.

A Filinto Muller é um dos principais acessos ao Lago do Amor, um dos cartões postais da Capital e recebe um fluxo intenso de veículos de quem vem em busca de atendimento no Hospital Universitário, além de estudantes da Universidade Federal que acessam a região do Bairro Pioneiros ou complexo viário do Bandeira: avenidas Senador Mendes Canale e George Chaia.

Com recursos de um financiamento contratado junto à Caixa Econômica Federal (linha de crédito Finisa) e mais contrapartida de recursos próprios, a Prefeitura fez 4 km de recapeamento nesta região, abrangendo as ruas Candelária (paralela a Filinto) que termina na rotatória do Lago do Amor, na Vila Ipiranga e seu prolongamento, a Jasmin, desde o cruzamento da Manoel da Costa Lima até a Avenida Fábio Zaharan, no Jockey Clube. Mais a frente, recebeu novo pavimento a Franscisco dos Anjos, trecho entre a Filinto Muller e a Ana Luiza de Souza, no Pioneiros.

Outras frentes

Outra frente de recapeamento em andamento é na Rua Guaianazes, Jardim Leblon, região urbana do Lagoa. A intervenção está sendo feita entre a Avenida Marechal Deodoro e a rotatória com as ruas Albert Sabin, Manoel Joaquim de Moraes e Avenida Roseiras, que também já foram recapeadas. A próxima etapa do serviço será na Rua Presidente Nereu, que junto com a Roseiras, servem de acesso ao Conjunto Bonança. Em toda a cidade o projeto do Finisa garantiu a execução de 28 km de recapeamento, abrangendo 24 ruas, com investimento de quase R$ 19 milhões.

Nos próximos dias a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) vai refazer a sinalização da Rua Bacaba, no Coophatrabalho (região urbana do Imbirussu) onde o recapeamento foi concluído nesta semana. Também recebeu asfalto novo a Avenida Florestal, a principal via comercial do conjunto habitacional que tem uma população de 5 mil habitantes. Estas obras integram o Complexo Sírio Libanês que contempla também o recapeamento da Avenida Julia Macksoud, no Monte Castelo.