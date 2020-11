Prefeitura inicia última etapa do recapeamento de mais 1,5 km da pista Cônsul Assaf Trad

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta terça-feira (17) a última etapa do recapeamento de mais 1,5 quilômetro da pista, sentido centro-bairro, da Avenida Cônsul Assaf Trad - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande iniciou nesta terça-feira (17) a última etapa do recapeamento de mais 1,5 quilômetro da pista, sentido centro-bairro, da Avenida Cônsul Assaf Trad, entre as ruas Marquês de Herval (em frente do Terminal Nova Bahia) e Jacinto Máximo. Para que não seja necessária a interdição da via, o serviço está sendo feito numa faixa de rolamento, enquanto na outra, que já recebeu asfalto, os veículos circulam normalmente sob o monitoramento de agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran). A expectativa é que até sábado (21) a obra esteja concluída.

Nesta etapa das intervenções na Cônsul Assaf Trad, estão sendo investidos R$ 4,5 milhões, como parte das obras previstas no Complexo Atântico Sul, financiado com recursos do PAC Pavimentação. Esta etapa abrangeu o prolongamento da terceira pista numa extensão de 555 metros, entre a Rua Marquês de Herval e a Rua Jacinto Máximo e a implantação da travessia da drenagem sob as pistas da avenida. A tubulação vai acabar com o represamento da enxurrada que desce dos bairros localizados na margem direita (sentido bairro-centro) da avenida.

Desde o ano passado, a Prefeitura tem feito vários investimentos na Avenida Cônsul Assaf Trad, principal acesso ao Centro da cidade para quem mora em bairros na Região Norte ou chegam a Campo Grande pela BR-163. A via recebeu uma terceira pista a partir do cruzamento com a Rua Alfredo Borba. A pista bairro-centro foi recapeada da rotatória do macronel até a Rua Marquês de Herval.

Já está no planejamento do próximo ano, o recapeamento da outra pista (centro-bairro) da Cônsul Assaf Trad, dentro do projeto de Mobilidade Urbana, para implantação do Corredor Norte do transporte coletivo.