Prefeitura inicia duplicação do último trecho da principal rua comercial do Nova Lima

A Prefeitura planeja concluir a duplicação da principal via comercial do Bairro Nova Lima - (Foto: Denilson Secreta)

Com o avanço do serviço de terraplanagem e início da base do asfalto, a Prefeitura planeja concluir a duplicação da principal via comercial do Bairro Nova Lima, a Avenida Zulmira – que se estende por 3 quilômetros desde Avenida Cônsul Assaf Trad até às antigas instalações do Frigorífico Matel, que deram lugar a um condomínio. A obra está em andamento no trecho entre as ruas Jerônimo de Albuquerque e a rotatória da Rua Franscisco Pereira Coutinho, que foi prolongada e duplicada nesta região.

A movimentação de equipes e máquinas em frente da vidraçaria que abriu há 8 anos, segundo o comerciante Mauricio Vieira, é a garantia que no máximo em 10 dias estará pronta a obra, tão aguardada. “Com a construção de novos conjuntos habitacionais na região, o movimento de veículos aumentou. A segunda pista também vai facilitar o estacionamento. O comércio da redondeza vai atrair mais clientes”, avalia.

O mesmo entusiasmo é demonstrado por Rosana Garcia, gerente de uma oficina vizinha a vidraçaria de Maurício. “O trânsito na Zulmira Borba vai ficar mais seguro”, acredita.

A duplicação da Avenida Zulmira Borba integra o projeto de drenagem e pavimentação do Bairro Nova Lima. Dentro da etapa A foi feito o primeiro trecho , entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e Rua Jerônimo de Albuquerque. Em seguida, já dentro da Etapa B, foi feito o trecho final , entre as ruas Major Geovane e a rotatória com a Franscisco Pereira Coutinho.

Junto com infraestrutura (esgoto, drenagem, asfalto e um piscinão para controle de enchentes), as obras no Nova Lima incluíram a implantação de um projeto viário para facilitar o acesso ao Centro da cidade, com o prolongamento da Franscisco Pereira Coutinho, construção de rotatórias com Marquês de Herval Marquês e na Major Geovane com a Martim Afonso de Souza.

Transversais

Estão em andamento, além da duplicação da Zulmira Borba Coutinho, a pavimentação de trechos entre a Avenida Zulmira Borba e a Gualter Barbosa, das ruas dos Pracinhas, John Kennedi, Jorge Mascarenhas, Professora Antônia Capilé e Alcebíades Barbosa. O início das obras, segundo a aposentada Plácida Gituierrez, 62 anos, residente na Rua dos Pracinhas, representa o fim de 14 anos de espera pela melhoria.

Para José Rodrigues, dono de uma oficina na Rua Alcebíades Barbosa, o asfalto valoriza os imóveis e também garante mais qualidade de vida . “A rede de esgoto já chegou com a obra. Agora não vamos mais ter que conviver com a poeira na estiagem e o barro quando chove.

São mais 3 quilômetros de asfalto em andamento no Nova Lima, que nos últimos anos recebeu mais de 52 quilômetros de pavimentação, beneficiando conjuntos habitacionais como o Oscar Salazar, José Tavares, Parque Iguatemi. Para os próximos dois anos estão programados mais 40 quilômetros de pavimentação, abrangendo ruas localizadas no quadrilátero Zulmira Borba/Gualter Barbosa/Consul Assaf Trad e Lino Villacha.