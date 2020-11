Prefeitura faz sorteio para designar bloco e apartamento dos beneficiários do Portal das Laranjeiras

O sorteio acontecerá nesta quarta (25) e quinta-feira (26) - (Foto: Denilson Secreta)

A Prefeitura de Campo grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), informa que nesta quarta (25) e quinta-feira (26) acontecerá o sorteio de designação com a localização do bloco e apartamento destinado aos beneficiários dos residenciais Sírio Libanês e Portal das Laranjeiras.

A atividade do trabalho técnico social da Amhasf será realizada na sede da Superintendência da Caixa Econômica Federal pelo agente financeiro para os sorteados destes imóveis de interesse social via Programa “Minha Casa Minha Vida”. O sorteio das unidades habitacionais aconteceu durante o 2º Feirão Habita Campo Grande, na Cidade do Natal, em agosto de 2019.

Devido à pandemia da Covid-19, foram convocados apenas dois representantes dos beneficiários de cada agência (AMHASF e AGEHAB) para acompanhar o sorteio. O uso de máscara será obrigatório, além do respeito a todas as medidas de biossegurança.

Endereços

A localização do bloco/apartamento para cada beneficiário será publicada detalhadamente após o procedimento via Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Nesta quarta-feira (25) o sorteio de designação será para os beneficiários do Residencial Sírio Libanês. Já na quinta-feira (26) será a vez do sorteio da localização para os beneficiários do Residencial Portal das Laranjeiras, ambos às 10 horas.

O Residencial Sírio Libanês I, II e III possui 256 moradias e está localizado na região do Imbirussu. O Portal das Laranjeiras fica na região do Lagoa e é constituído por 368 unidades habitacionais. Os empreendimentos foram construídos com recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) por intermédio do Programa Minha Casa Minha Vida.

OBSERVAÇÃO: Fotos tiradas antes da pandemia.