Prefeitura e UFMS oferecem curso gratuito de fundamentos e práticas de ensino e artes

A Prefeitura de Campo Grande em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferece para todos os profissionais da educação, psicologia, assistência social, e comunidade em geral, o “Curso Vigotski: fundamentos e práticas de ensino e artes”.

O curso integra um Projeto de Extensão gratuito e está na IX edição. Já foram milhares de professores qualificados, e devido a pandemia o curso que tem uma carga horária de 40h, está na modalidade EaD, 100% on-line, sendo 24h de lives e 16h de atividades a distância. As transmissões serão pelo canal do YouTube da EGOV-CG/SEGES.

O objetivo é formar centenas de professores que mediante a fundamentação teórica na Psicologia Histórico-Cultural, possam desenvolver as atividades de ensino diretamente nas redes de educação.

Vigotski é mundialmente conhecido e respeitado por ter compreendido o psiquismo como resultante da historicidade humana, e não por motivos naturalizantes. Isso impacta diretamente na valorização do conhecimento, da escola e da atividade docente.

Diretora da Escola de Governo, Sônia Lira, recorda que o autor é muito “falado”, mas pouco conhecido em profundidade, necessitando que pesquisadores que há muito estudam o tema, possam orientar a formação dos professores atuantes diretamente nas redes de ensino.

Já o professor Dr. Paulo Cesar Duarte Paes pontua que o conhecimento teórico sobre as principais categorias da Psicologia Histórico-Cultural estudado durante os cursos, são desdobrados didaticamente junto aos professores no sentido de contribuir diretamente nas suas práticas de ensino.

“A psicologia histórico-cultural de Vogotsky vai justamente demonstrar a impotência dos conceitos científicos na formação da criança e na formação de toda a humanidade. E os conceitos científicos só podem ser apropriados na escola, através de um ´professor, de uma perspectiva sistemática de ensino. Por isso, o pensamento de Vigotsky incide na valorização da escola, na valorização, principalmente, do conhecimento erudito, do conhecimento clássico, do conhecimento cientifico e estético, e também por este motivo valoriza a formação do professor. O professor é fundamental na formação das novas gerações”, diz o professor Dr. Paulo Cesar.

O projeto vem sendo desenvolvido com grande sucesso em parceria entre a PMCG e a UFMS, desde dezembro de 2017, recebendo o apoio das redes de ensino, e um quadro de ministrantes de alto nível da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Inscrições

Para participar se inscrevam no link http://apl03.pmcg.ms.gov.br:8070/portalegovzk/scap-app/#/home

OBSERVAÇÃO: AS FOTOS FORAM TIRADAS DURANTE CURSO PRESENCIAL, ANTES DA PANDEMIA