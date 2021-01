Prefeitura e conselho de bairros se reúnem para alinhar estratégicas para a juventude - ( Foto: CG Notícias )

Uma gestão democrática e participativa é feita ouvindo a população, seus anseios e prioridades. Nesta terça-feira (19), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), se reuniu com os presidentes das regiões de Campo Grande para discutir políticas públicas para a Juventude.

A subsecretária da Subjuv Laura Miranda ressaltou a importância do alinhamento com os representantes do conselho de bairros para a gestão seja mais eficiente e impacte da vida dos jovens campo-grandenses. "Hoje estamos aqui expondo nossas ideias, estreitando e facilitando o diálogo com lideranças e representantes de bairros de Campo Grande. Buscando melhores resultados junto à comunidade", disse.

Laura Miranda ainda frisou que é através de dados, das reivindicações desses representantes que a gestão irá melhorar a vida dos jovens e de suas famílias. Pensando muito além de atividades pontuais e sim ações transformadoras.

A presidente do conselho regional do Centro, Rosane Nely, ressaltou a importância da parceria entre a Subjuv e a comunidade. "É fundamental para que as coisas deem certo, pois os conselhos regionais auxiliem em tudo. É uma hierarquia que ajuda na organização e a cidade se desenvolva melhor. Essa parceria só tem a agregar a vida dos jovens e suas famílias", afirmou.

Estiveram presentes na reunião o diretor-adjunto da Subjuv Niky Guesso, a assessora de articulação institucional Mary Burigato e os representantes regionais, Carlos Henrique Rosa (região do Prosa), Tony Nogueira (região do Anhanduzinho), David Gouveia (região do Imbirussu), Claudio Barros (região do Lagoa) e Vagner Dolci (região do Segredo).