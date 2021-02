Lista de inscritos em processo seletivo para vaga de Assistente Educacional Inclusivo é divulgada

Prefeitura divulga lista de inscritos em processo seletivo simplificado para vaga de Assistente Educacional Inclusivo - Foto: Divulgação/Assessoria

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Educação (Semed) e Gestão (Seges), divulgou por meio de suplemento do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) publicado nesta sexta-feira (19), a lista de inscritos no Processo Seletivo simplificado para seleção de Assistente Educacional Inclusivo. Os candidatos são convocados a providenciar o encaminhamento digital dos títulos entre 22 e 24 de fevereiro no endereço eletrônico semed001.titulos@gmail.com.

Os candidatos devem enviar de forma digitalizada, um documento oficial de identificação com foto, o comprovante de conclusão de curso de Magistério ou Normal Médio e a documentação que comprove a experiência profissional e de participação em eventos de qualificação e aperfeiçoamento na área de atuação.

O candidato que realizou a inscrição e cujo nome não consta na lista, terá dois dias úteis a contar da data da publicação no Diário Oficial, para comprovar a realização da inscrição e solicitar a inclusão de seu nome na lista, assim como para quaisquer correções de dados incorretos ou acréscimo de informações pessoais ou documentais.

A lista de inscritos e demais informações podem ser conferidas acessando o portal da Prefeitura Municipal: http://www.campogrande.ms.gov.br/, por meio do link de acesso do Diogrande: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.