Prefeitura de Dourados abre processo seletivo para professores

O PSS é para compor o cadastro reserva da Semed - (Foto: Leandro Silva)

A Prefeitura de Dourados, divulgou nesta quarta-feira (10) a abertura das inscrições do PSS (Processo Seletivo Simplificado) para compor o cadastro reserva para contratação temporária de professores habilitados, no âmbito das unidades escolares urbanas e no campo, da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Segundo a secretária municipal de Educação, Ana Paula Benitez Fernandes, as contratações são para aquelas vagas que não podem ser preenchidas pela suplência, ou seja, os efetivos. “A lista de contratações obedece, primeiro, a lista do concurso em aberto e posteriormente os classificados no PSS”. Ana Paula reforçou ainda que as chamadas ocorrerão conforme demanda da Semed.

A inscrição será realizada nos dias nos dias 10 e 11 de março, exclusivamente por meio eletrônico, através do link, sem possibilidade de prorrogação.

O candidato deverá optar, no ato da inscrição, pela função de seu interesse de acordo com sua habilitação.