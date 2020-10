Prefeitura dá nova chance para contribuinte que não conseguiu pagar IPTU durante a pandemia

Os contribuintes que não conseguiram pagar as oito primeiras parcelas do IPTU 2020 terão nova chance de quitar o tributo sem multa e ainda terão desconto. A Prefeitura de Campo Grande decidiu prorrogar para o dia 10 de dezembro de 2020, os vencimentos das parcelas referentes aos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro.

O Decreto n. 14.482, de 2 de outubro de 2020, está publicado no Diogrande desta segunda-feira (5).



O secretário municipal de Finanças de Campo Grande, Pedro Pedrossian Neto, explica que a iniciativa atende aos pedidos de contribuintes que, em número significativo de pessoas solicitaram uma nova chance para terminar o ano adimplente com o Município.



“Muitos contribuintes tiveram dificuldade de honrar com suas obrigações em decorrência dos prejuízos resultantes desse período de pandemia. Neste sentido, a prefeitura considerou que seria justo dar essa segunda chance para que os munícipes pudessem quitar as parcelas vencidas que não foram pagas desde o início da pandemia, em nova data de vencimento”.



Na próxima semana, segundo o secretário de Finanças, os contribuintes com parcelas desde fevereiro em aberto vão começar a receber as correspondências em suas residências, com as opções de pagamento pelo site e canal de atendimento, inclusive pelo telemarketing 4042-1320.



Conforme o Decreto, ficam prorrogados para 10 de dezembro de 2020, os vencimentos das 1ª, 2ª 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª parcelas do IPTU 2020, de que trata o Decreto Municipal n. 14.056 de 19 de novembro de 2019.



As parcelas quitadas até as datas dos novos vencimentos terão o desconto de 5% (cinco por cento) previsto no inciso III do artigo 5º do Decreto Municipal n. 14.056 de 19 de novembro de 2019.