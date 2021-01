Prefeitura convoca operadores de telemarketing e motoristas aprovados no processo seletivo simplificado

A Prefeitura de Campo Grande por meio de processo seletivo simplificado convoca para serviço temporário para as Secretaria Municipais de Gestão e de Finanças e Planejamento operador de Telemarketing.

Os convocados foram aprovados para exercer suas funções conforme previsto no item 11, do Edital n. 06/2020-01, publicado no Diogrande n. 5.926, de 7 de maio de 2020.

Os candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Operador de Telemarketing (em substituição a ex-contratados desligados no período), conforme relação nominal disposta no Anexo Único a este Edital, para atuarem no regime de contratação temporária em atividades de atendimento ativo e receptivo no âmbito da Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS,

Motoristas aprovados

A Secretaria Municipal de Gestão, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no item 9 do Edital n. 06/2019-01, publicado no Diogrande nº 5.590, de 29 de maio de 2019, convoca candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação, sem aumento de despesas, de Motorista (219 a 224).

A substituição de ex-contratados desligados no período, a comparecerem na Secretaria Municipal de Gestão, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no Anexo Único a este Edital, para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

Os aprovados deverão comparecerem na Gerência de Movimentação e Lotação – GEMOL/SEGES, na Secretaria Municipal de Gestão, conforme cronograma especificado.