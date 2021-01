Prefeitura convoca motoristas e agentes de patrimônio aprovados em processos seletivos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Educação, publicou nesta segunda-feira (18), no Diário Oficial de Campo Grande, a convocação de 15 (quinze) candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratações temporárias.

Para a função de Motorista de Veículos Pesados foram convocados quatro (04) candidatos aprovados no processo seletivo simplificado relativo ao Edital 04/2019-01, de 21 de maio de 2019. As pessoas listadas no Edital 04/2019-35, conforme relação nominal publicada na edição nº 6.180 do Diogrande, deverão comparecer nesta quarta-feira (20.01), às 9 horas, na Gerência de Movimentação e Lotação – Gemol/Seges, localizada na Avenida Afonso Pena, n. 3.297 – Centro – Campo Grande/MS, para orientação acerca da documentação a ser entregue no ato da contratação.

Para a função de Agente de Patrimônio foram convocados os candidatos classificados de 276 a 286, aprovados no processo seletivo relativo ao Edital 17/2019-01, de 13 de novembro de 2019. As pessoas listadas no Edital 17/2019-15, conforme relação nominal publicada na edição nº 6.180 do Diogrande, deverão comparecer nesta terça-feira (19), às 8 horas, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho – Semed, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, Campo Grande/MS.

Ainda na edição desta segunda-feira (18), o Diogrande traz a convocação do candidato aprovado em 2º lugar no processo seletivo simplificado para seleção e contratação de Agente Social de Esporte e Lazer (Vôlei de Praia), para atuar no Programa “Movimenta Campo Grande”, para substituição de ex-contratado desligado no período. O candidato deverá comparecer na Fundação Municipal de Esportes (Funesp), no dia 19 de janeiro, às 9 horas, na sede da Funesp, localizado na Rua Dr. Paulo Machado, 663 – Bairro Santa Fé – Campo Grande/MS. A relação nominal do candidato está publicada no Edital 02/2020-06.

Os Editais de convocação, com as listas nominais, podem ser conferidos na edição desta segunda-feira (18), do Diogrande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/