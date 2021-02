Prefeitura convoca monitores de alunos e auxiliares de manutenção para entrega de títulos

Foi publicado no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), desta sexta-feira (26), a lista com 98 candidatos que foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação de Monitor de Alunos e Auxiliar de Manutenção para entrega de títulos.

Os candidatos deverão providenciar o encaminhamento digital dos títulos na data e endereço eletrônico divulgados no edital de número 03/2021-02: semedma.titulos@gmail.com. Os profissionais serão selecionados para atuarem nos setores e unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme). Os documentos serão encaminhados 03 a 05 de março de 2021.

São 34 vagas para monitor e 64 para auxiliar. O período de contratação é de 12 meses, com remuneração de R$ 1.200 para monitores e R$ 1.100 para auxiliares de manutenção.

Na data determinada para o encaminhamento dos títulos, o candidato deverá enviar digitalizado um documento oficial de identificação com foto e a documentação comprobatória da experiência profissional e da participação em eventos de qualificação e aperfeiçoamento na área de atuação, conforme informado na publicação.

Os interessados podem obter mais informações sobre a convocação por meio do endereço eletrônico: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br.