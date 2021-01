Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo e candidatos precisam se apresentar nesta sexta

Prefeitura de Campo Grande - (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande convocou através de publicação no Diário Oficial (Diogrande), desta quarta-feira (20), 18 candidatos aprovados em processo seletivo simplificado, de forma temporária, relativo ao Edital n. 08/2020-01, de 23 de dezembro de 2020.

Os candidatos convocados deverão comparecer nesta sexta-feira (22), às 8 horas, na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, localizada na Rua Mestre Estanislau Panatier, n. 1.199 – Jardim Monumento, para orientação acerca da documentação a ser entregue no ato da contratação.

Foram três pessoas convocadas para o cargo de Gestor de Operações (Engenharia Elétrica), duas para a função de Gestor de Operações (Orçamentista), três para Gestor de Operações (Projetista/Desenhista), duas para a função de Técnico de Operações (Encarregado), quatro para Técnico de Operações (Eletricista) e quatro para Auxiliar de Manutenção.

Os Editais de convocação, com as listas nominais, podem ser conferidos na edição desta quarta-feira (20), do Diogrande, disponível no endereço eletrônico https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/.